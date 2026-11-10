USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Түркиянын металлургия заводунда жарылуу: Каза болгондордун саны өсүүдө

09:17, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Түркиянын Измир шаарынын Алиага районундагы HABAŞ металлургия заводунда жарылуу болуп, арты өрткө айланды. Бул тууралуу Milliyet басылмасы билдирет.

Окуя кечээ Чакмаклы турак конушундагы Ататүрк көчөсүндөгү заводдо болгон. Жарылуу тууралуу маалымат түшкөндөн кийин окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр жана тез жардам бригадалары келишкен.

HABAŞ заводы — 1987-жылдан бери иштеп келе жаткан болот саткан ишканасы. Бул жылына 4,5 миллион тоннага чейин суюк болот чыгарган толук кандуу комплексболуп саналат

Ички иштер министри Мустафа Чифтчи жарылуудан бир нече киши жабыркаганын билдирип, жарадарлардын так санын атаган жок.

ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк.png

Кийинчерээк Измир администрациясы үч киши каза болуп, кем дегенде 14 киши жарадар болгонун кабарлады. Жабыркагандардын үчөөнүн абалы оор. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү он киши дайынсыз жоголгонун билдиришти.

NTV телеканалынын маалыматтарына караганда, урандылар астында адамдар калууда. Куткаруу кызматтары өрттү өчүрүүнү жана кырсыктын кесепеттерин жоюуну улантууда.

Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган металлургия заводындагы жарылуудан каза болгондордун саны 16 адамга жеткенин билдирди.

«Тилекке каршы, жарылуудан 16 жумушчубуз каза болду», — деди ал.

Тема боюнча материалдар

Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр. Украина делегациянын курамын аныктады

Египетте эки поезд кагышты: каза болгондор жана жаракат алгандар бар

Мелания Трамп Владимир Путинге жана Владимир Зеленскийге жеке каттарын тапшырды

Конгресске шайлоо: Трамп биринчи оор жеңилүүгө дуушар болду

Трампчылар vs демократтар -күндүн интригасы. АКШда Конгресске шайлоо өттү

ЮНЕСКО: «Журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жети учурдун алтоо жазасыз калууда»

Жакынкы Чыгыш абалынан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы төмөнкү чекке жетти

Россия, АКШ жана Украина ортосундагы сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрда Абу-Дабиде өтөт

БУУ: «Дүйнөдө 3,4 миллиард адам начар турак жай шартында жашайт»

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18