USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Россия, АКШ жана Украина ортосундагы сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрда Абу-Дабиде өтөт

09:25, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Россия, АКШ жана Украинанын ортосундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрда Абу-Дабиде өтөт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президентинин атайын өкүлү Стив Уиткофф билдирди.

Анын айтымында, америкалык тарап бул жолугушууда ортомчу катары чыгат. Тараптар жаңжал аяктагандан кийинки коопсуздук чараларын, гуманитардык маселелерди жана тынчтык жолу менен жөнгө салууга карай кийинки кадамдарды талкуулоону пландаштырууда.

Мындан тышкары, ушул жумада америкалык сүйлөшүүчүлөр Брюсселде Франция, Германия, Улуу Британия, ЕБ жана НАТОнун өкүлдөрү менен жолугушат. Алар Украина үчүн коопсуздук кепилдиктерин, Европанын согуштан кийинки коопсуздук архитектурасын жана Украинаны калыбына келтирүүнү колдоо боюнча экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү талкуулашат.

«Биз Киевде, Ослодо жана Санкт-Петербургда жетишилген жылыштарды андан ары өнүктүрүп, келечек муундар үчүн узак мөөнөттүү коопсуздукту камсыз кыла турган ар тараптуу жана туруктуу тынчтык келишимине жетишүүнү чыдамсыздык менен күтөбүз», — деп жазды Дональд Трамптын атайын өкүлү.

Буга чейин Стив Уиткофф Ослодо Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуп, андан кийин Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Санкт-Петербургга учуп кеткен.

Тема боюнча материалдар

ЮНЕСКО: «Журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жети учурдун алтоо жазасыз калууда»

Жакынкы Чыгыш абалынан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы төмөнкү чекке жетти

БУУ: «Дүйнөдө 3,4 миллиард адам начар турак жай шартында жашайт»

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

Орусияны диалогго чакырды. Болгариядагы шайлоодо учурдагы президент алдыда 

Армения парламенттинин депутаттары жыйын учурунда мушташа кетти

Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт

Испанияда поездердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти

Испанияда эки поезддин кагылышуусунан кеминде 46 адам каза болду

Жасалма интеллект артыкчылыкта: Microsoft 60 миң кызматкерин жумуштан кетиреби?

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18