USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

РФ Коопсуздук кеңеши: «Быйыл Орусиядан 140 миңден ашык мигрант чыгып кетти»

08:45, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Орусиянын соттору 2026-жылдын январь–сентябрь айларында чет өлкөлүк жарандарга карата 1,8 миллион административдик протокол түзүштү. Бул мезгил ичинде мигранттарды өлкөдөн чыгарып жиберүү боюнча 143,1 миң чечим чыгарылды. Мындай маалыматтар РФ Коопсуздук кеңешинин маалымкатында камтылган.

Административдик укук бузуулардын негизинде мигранттарды чыгарып жиберүү тууралуу чечимдердин саны быйылкы жылдын тогуз айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу үч эсеге өскөндүгү белгиленет.

Ноябрь айынын башына карата сот приставдары өлкөдөн 63 миңден ашык чет өлкөлүктү чыгарып жиберишкен.

Орусиянын бийлиги миграциялык саясаттын катаалдашын тартипти орнотуу жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу менен түшүндүрүүдө.

Буга чейин чет өлкөлүктөр тарабынан жасалган жана мигранттарды чыгарып жиберүүгө негиз боло турган укук бузуулардын тизмеси РФ Административдик кодексинин 22 беренесинен 45 беренеге чейин көбөйгөн.

ИИМдин акыркы маалыматтары боюнча, учурда Орусияда 6 миллионго жакын чет өлкөлүк жүрөт.

Тема боюнча материалдар

Төрт миллион катышуучу: Испанияда акыркы 14 жылдагы эң ири иш таштоо башталды

ЖККУга мүчө өлкөлөр Арменияны добуш берүү укугунан ажыратты

ЖККУ өлкөлөрү Арменияны уюмда добуш берүү укугунан ажыратуу маселесин карашат

Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр: 1-раунд аяктады, бирок эмне талкууланганы белгисиз

Бүгүн Абу-Дабиде Украина боюнча сүйлөшүүлөр башталат: Учурда эмнелер белгилүү?

Түркиянын металлургия заводунда жарылуу: Каза болгондордун саны өсүүдө

Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр. Украина делегациянын курамын аныктады

Египетте эки поезд кагышты: каза болгондор жана жаракат алгандар бар

Мелания Трамп Владимир Путинге жана Владимир Зеленскийге жеке каттарын тапшырды

Конгресске шайлоо: Трамп биринчи оор жеңилүүгө дуушар болду

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18