USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

АКШ, РФ жана Кытайдын алгачкы үч тараптуу саммити: Украина темасы талкууланбайт

09:25, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

АКШ, Россия жана Кытай лидерлеринин тарыхтагы алгачкы үч тараптуу жолугушуусу Шэньчжэнь шаарында өтүүчү Азия-Тынч океан экономикалык кызматташтыгы (АТЭС) уюмунун саммитинин алкагында өтөт. Үч мамлекеттин тең лидерлери катышаарын ырасташты.

Ак үй билдиргендей, негизги темалар өзөктүк куралды кыскартуу жана Ирандагы согуш болушу күтүлүүдө.

Украинадагы согуш темасы талкууланбайт деп жазышат ЖМКлар. Америкалык жогорку даражалуу аткаминер журналисттерге Вашингтон Киев менен Москвага карата «такыр башка сүйлөшүүлөр багытын» карманарын билдирди.

«Кытай бул сүйлөшүүлөр багытынын бир бөлүгү эмес, ошондуктан бул жолугушууда Украина маселесин талкуулоо орунсуз көрүнөт», — деди ал.

Ошол эле учурда ГФР канцлери Фридрих Мерц Дональд Трампты Владимир Путин менен болчу жолугушуунун алдында Украинаны коргоо маселесинде европалык союздаштарды колдоого чакырды.

«Мен АКШга биздин билдирүүбүздү дагы бир жолу так жеткиргим келет: сураныч, эч кандай күтүүсүз кадамдар болбосун. Европа жана Украина менен бир командада болууну улантыңыз, келиңиздер, Украинада чыныгы тынчтыкка жетишүү үчүн биргелешип иштейли», — деди ал.

Reuters агенттигинин маалыматына караганда, Дональд Трамп президент Владимир Путин менен жеке жолугушуу өткөрүүнү пландаган жок.

Тема боюнча материалдар

Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр: Германия канцлери позитивдүү белгилер бар экенин айтты

Украина маселеси. АКШнын чабарманы кайрадан Москвада Путин менен жолукту

РФ Коопсуздук кеңеши: «Быйыл Орусиядан 140 миңден ашык мигрант чыгып кетти»

Төрт миллион катышуучу: Испанияда акыркы 14 жылдагы эң ири иш таштоо башталды

ЖККУга мүчө өлкөлөр Арменияны добуш берүү укугунан ажыратты

ЖККУ өлкөлөрү Арменияны уюмда добуш берүү укугунан ажыратуу маселесин карашат

Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр: 1-раунд аяктады, бирок эмне талкууланганы белгисиз

Бүгүн Абу-Дабиде Украина боюнча сүйлөшүүлөр башталат: Учурда эмнелер белгилүү?

Түркиянын металлургия заводунда жарылуу: Каза болгондордун саны өсүүдө

Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр. Украина делегациянын курамын аныктады

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18