АТЭК саммити. Си Цзиньпин Шэньчжэнде сөз сүйлөп, маанилүү билдирүүлөрдү жасады
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин бүгүн Шэньчжэндеги АТЭС форумунун Ишкердик саммитинде сөз сүйлөдү.
КЭР лидери Азия-Тынч океан чөлкөмүндөгү өлкөлөрдү согуштан кийинки дүйнөлүк тартипти жана көп полярдуулукту бекем колдоого чакырды, ошондой эле Дүйнөлүк соода уюмун (ДСУ) реформалоону жактап чыкты.
«Тышкы кырдаал канчалык татаал болсо, биз согуштан кийинки эл аралык тартипти ошончолук чечкиндүү коргоп, көп полярдуу дүйнөнүн тең укуктуу жана иреттүү өнүгүшүнө, ошондой эле экономиканын ар тараптуу жана инклюзивдүү ааламдашуусуна көмөктөшүшүбүз керек», — деди ал.
Анын пикиринде, Азия-Тынч океан экономикалык кызматташтыгынын катышуучулары ДСУнун борбордук ролу менен көп тараптуу соода системасын бекем колдоого тийиш.
КЭР төрагасы ошондой эле Кытай дүйнөлүк бизнес коомчулугуна ири ачык рынок берүүгө даяр экенин кошумчалады.
АТЭС экономикалары пикир келишпестиктер диалог аркылуу чечилип, чакырыктар кызматташтык менен жеңиле турган мамилени карманышы керектигин белгилеген Си Цзиньпин, аймак узак мөөнөттүү туруктуу кырдаалдын аркасында дүйнөлүк экономиканын өсүшүнүн маанилүү кыймылдаткычына айланганын эске салып, Пекиндин ишенимди бекемдөө жана бирдиктүү коомчулукту куруу үчүн кызматташууга даярдыгын билдирди.
«Кытай бир тараптуу аракеттерге жана протекционизмге каршы чыкты жана мурдагыдай эле көп тараптуу соода системасын колдоого, ДСУнун эрежелерин сактоого, ошондой эле бул уюмду реформалоону алдыга жылдырууга багытталган чыныгы көп тараптуу кызматташтык принциптерине берилген бойдон калууда», — деди ал.
Азия-Тынч океан чөлкөмүнүн гүлдөп-өнүгүшү коопсуздуксуз жана туруктуулуксуз мүмкүн эмес экенин Кытай башчысы баса белгиледи.
Бүгүн форумда Россиянын президенти Владимир Путин да сөз сүйлөйт. Ал дүйнөдөгү кырдаалга берген баасын айтып, ата мекендик экономиканын жыйынтыктары тууралуу баяндап, өлкөнүн инвестициялык потенциалын тааныштырат.
Негизги жолугушуу — лидерлердин саммити — 19-ноябрга пландаштырылган. Ага КЭР төрагасы Си Цзиньпин, Россиянын президенти Владимир Путин, АКШ башчысы Дональд Трамп жана аймактын экономикаларынын башка лидерлери катышары күтүлүүдө. АТЭС саммитинин алкагында АКШ, РФ жана КЭР башчылары ядролук куралдарды көзөмөлдөө боюнча жаңы макулдашууну талкуулап, ошондой эле Ирандагы согушту жана Түндүк Кореянын айланасындагы кырдаалды козгошу мүмкүн. Буга чейин Украина маселеси талкууланбай турганы баса белгиленген.