2027-жылкы «Грэмми» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды
АКШнын Үн жаздыруу искусствосу жана илими боюнча улуттук академиясы 2027-жылкы «Грэмми» сыйлыгына талапкерлердин тизмесин жарыялады.
Британиялык ырчы RAYE 11 номинацияга ээ болуп, тизменин сап башына чыкты. Андан кийин тогуз номинация менен испаниялык аткаруучу ROSALÍA турат. Бул тууралуу чет элдик ЖМКлар билдиришүүдө.
«Жылдын альбому» категориясы:
- Lost Weekend — Phoebe Bridgers;
- The Art of Loving — Olivia Dean;
- Dandelion — Ella Langley;
- The Romantic — Bruno Mars;
- This Music May Contain Hope. — RAYE;
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love — Olivia Rodrigo;
- LUX (Complete Works) — ROSALÍA;
- The Life of a Showgirl — Taylor Swift.
«Жылдын жаздыруусу» категориясы:
- Man I Need — Olivia Dean;
- Choosin’ Texas — Ella Langley;
- I Just Might — Bruno Mars;
- Where Is My Husband! — RAYE;
- The cure — Olivia Rodrigo;
- Berghain — ROSALÍA, Björk жана Yves Tumor;
- The Fate of Ophelia — Taylor Swift;
- Dracula — Tame Impala жана Jennie.
«Жылдын ыры»:
- Berghain — ROSALÍA;
- Choosin’ Texas — Ella Langley;
- the cure — Olivia Rodrigo;
- hate that i made you love me — Ariana Grande;
- I Knew It, I Knew You — Taylor Swift;
- Man I Need — Olivia Dean;
- Risk It All — Bruno Mars;
- Where Is My Husband! — RAYE.
«Мыкты жаңы аткаруучу» наамына: Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf жана The Womack Sisters көрсөтүлдү.
Мындан тышкары, «Грэмми» тарыхында биринчи жолу азиялык поп-музыканы мыкты аткаргандыгы үчүн сыйлык тапшырылат.
Маалым болгондой, сыйлык тапшыруу аземи 2027-жылдын 7-февралында Лос-Анджелесте өтөт. Сыйлыктар жалпысынан 100 категория боюнча тапшырылат.