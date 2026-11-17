Президенттикке төртүнчү талапкер шайлоого катышууга зарыл колдорду топтоду
24.kg агенттигинин маалыматына ылайык, Исхак Масалиев алдыдагы президенттик шайлоодо талапкер катары катталуу үчүн шайлоочулардын минималдуу сандагы колдорун чогултту.
Кол топтоо боюнча электрондук системанын 17-ноябрга карата маалыматы боюнча, анын талапкерлигин колдоп 30 миң адам кол койгон.
Мыйзам боюнча каттоодон өтүү үчүн шайлоочулардын кеминде 30 миң колун топтоо зарыл. БШКга тапшырууга боло турган колдордун максималдуу саны 60 миңди түзөт.
Буга чейин кол топтоону учурдагы президент Садыр Жапаров жана өзүн-өзү көрсөткөндөр Сыймык Жапыкеев менен Аймен Касенов аякташкан.
Кол топтоо 8-декабрга чейин уланат. Зарыл болгон сандагы кол топтой албаган талапкерлер каттоого алынбайт. Жалпысынан талапкерлердин саны — 11.