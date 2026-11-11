Миграция кызматынын экс-башчысы Бакытбек Адылов президенттикке талапкер болду
Мамлекеттик миграция кызматынын мурдагы төрагасы Бакытбек Адылов 11-ноябрда БШКга Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин көрсөтүү тууралуу арыз берди. Бул тууралуу комиссиядан билдиришти.
Ал шайлоого өзүн өзү көрсөтүү тартибинде катышууну көздөөдө.
Бакытбек Адылов 44 жашта. 2011–2012-жылдары Жалал-Абад шаарынын мэри кызматын аркалаган, 2015–2016-жылдары Мамлекеттик миграция кызматын жетектеген.
2020-жылдагы парламенттик шайлоодо «Мекеним Кыргызстан» партиясынын тизмеси менен талапкерлигин койгон.
Эске салсак, президенттик шайлоодо талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү ушул жылдын 13-ноябрына чейин уланат. Шайлоо 2027-жылдын 27-январында өтөт.
Буга чейин шайлоого катышуу ниетин жети адам билдирген: Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев, Бактыбек Калмаматов жана азыркы президент Садыр Жапаров.