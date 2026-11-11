USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Миграция кызматынын экс-башчысы Бакытбек Адылов президенттикке талапкер болду

15:06, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Мамлекеттик миграция кызматынын мурдагы төрагасы Бакытбек Адылов 11-ноябрда БШКга Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин көрсөтүү тууралуу арыз берди. Бул тууралуу комиссиядан билдиришти.

Ал шайлоого өзүн өзү көрсөтүү тартибинде катышууну көздөөдө.

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо.png

Бакытбек Адылов 44 жашта. 2011–2012-жылдары Жалал-Абад шаарынын мэри кызматын аркалаган, 2015–2016-жылдары Мамлекеттик миграция кызматын жетектеген.

2020-жылдагы парламенттик шайлоодо «Мекеним Кыргызстан» партиясынын тизмеси менен талапкерлигин койгон.

Эске салсак, президенттик шайлоодо талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү ушул жылдын 13-ноябрына чейин уланат. Шайлоо 2027-жылдын 27-январында өтөт.

Буга чейин шайлоого катышуу ниетин жети адам билдирген: Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев, Бактыбек Калмаматов жана азыркы президент Садыр Жапаров.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров шайлоого катышуу үчүн 24 саат ичинде 42 миң кол топтоду.

Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү тууралуу БШКга арыз берди

Президенттик шайлоонун алдында 4,4 миллиондон ашык шайлоочу бар экени жарыяланды

Исхак Масалиев президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: Сыймык Жапыкеев өз талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: БШК социалдык тармактардагы үгүттөө үчүн эскертүү берди

БШК шайлоо алдындагы үгүт иштери үчүн 81 ЖМКны аккредитациядан өткөрдү

БШК президенттикке талапкер Аймен Касеновдун өкүлүн каттады

Аймен Касенов БШКга президенттикке талапкерлигин көрсөткөн арызын жазды

Президенттик шайлоо: 2-турду эсепке алуу менен 1,2 млрд сомдук бюджет бекитилди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18