USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Исхак Масалиев президенттикке талапкерлигин көрсөттү

15:38, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Исхак Масалиев Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлигин көрсөтүү тууралуу арыз менен БШКга кайрылды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти.

Ошентип, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты БШКга арыз менен кайрылган мамлекет башчылыгы кызмат ордуна бешинчи талапкер болуп калды. Талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 13-ноябрда аяктайт.

1793954965037-645bb244-87be-48fe-b1a6-16cd7e5caf8a-resized-850x570png-optimized.webp

Исхак Масалиев 1960-жылы Ош шаарында туулган. Кесиби боюнча тарыхчы жана юрист. Ар кайсы жылдары бир нече чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты жана Кыргызстандагы коммунисттик кыймылдын эң таанымал өкүлдөрүнүн бири болгон. 2017-жылдагы президенттик өнөктөштүктө анын талапкерлигин Кыргызстан Коммунисттер партиясы көрсөткөн.

Өз талапкерлигин көрсөткөндөр арасынан биринчи болуп ишкер Аймен Касенов болду. Ошондой эле БШКга арыздарын Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев жана Акай Кыдыров беришкен.

Тема боюнча материалдар

Президенттик шайлоо: Сыймык Жапыкеев өз талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: БШК социалдык тармактардагы үгүттөө үчүн эскертүү берди

БШК шайлоо алдындагы үгүт тартибин бузган бир катар жарандарга эскертүү берди

БШК шайлоо алдындагы үгүт иштери үчүн 81 ЖМКны аккредитациядан өткөрдү

БШК президенттикке талапкер Аймен Касеновдун өкүлүн каттады

Аймен Касенов БШКга президенттикке талапкерлигин көрсөткөн арызын жазды

Президенттик шайлоо: 2-турду эсепке алуу менен 1,2 млрд сомдук бюджет бекитилди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18