Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү тууралуу БШКга арыз берди
Президент Садыр Жапаров президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Бул тууралуу БШКдан билдиришти.
Маалыматка ылайык, президент шайлоого өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде катышууну көздөп жатат.
10-ноябрга карата комиссияга президенттик кызматка талапкерлерди көрсөтүү боюнча алты арыз түштү. Буга чейин шайлоого катышуу ниетин Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров жана Исхак Масалиев билдиришкен.
Эскерте кетсек, Кыргызстандын президентин шайлоого талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 2026-жылдын 13-ноябрына чейин созулат. Шайлоо 2027-жылдын 27-январында өтөт.