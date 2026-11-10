USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү тууралуу БШКга арыз берди

16:37, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Бул тууралуу БШКдан билдиришти.

Маалыматка ылайык, президент шайлоого өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде катышууну көздөп жатат.

ррррррррррррррррррррррррррррр.png

10-ноябрга карата комиссияга президенттик кызматка талапкерлерди көрсөтүү боюнча алты арыз түштү. Буга чейин шайлоого катышуу ниетин Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров жана Исхак Масалиев билдиришкен.

Эскерте кетсек, Кыргызстандын президентин шайлоого талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү 2026-жылдын 13-ноябрына чейин созулат. Шайлоо 2027-жылдын 27-январында өтөт.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров Москвада Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына катышат

Кыргызстан Өзбекстандын Андижан шаарында Башкы консулдук ачат

Президенттик шайлоонун алдында 4,4 миллиондон ашык шайлоочу бар экени жарыяланды

Төө-Ашууда ири курулуш күтүлүүдө: Президент жаңы туннель тууралуу айтып берди

Президентке Кош-Дөбөдөгү эски мектеп боюнча айтылды: жаңы мектеп курулабы?

Жаңы завод, жолдор жана эски көйгөйлөр. Жапаровго Сокулук тууралуу отчет берилди

Исхак Масалиев президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: Сыймык Жапыкеев өз талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: БШК социалдык тармактардагы үгүттөө үчүн эскертүү берди

БШК шайлоо алдындагы үгүт иштери үчүн 81 ЖМКны аккредитациядан өткөрдү

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18