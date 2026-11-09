USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Президенттик шайлоонун алдында 4,4 миллиондон ашык шайлоочу бар экени жарыяланды

11:21, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2027-жылдын 27-январына дайындалган Кыргызстандын Президентин шайлоого шайлоочулардын алдын ала тизмесин жарыялады. Бул тууралуу БШКдан билдиришти.

Комиссиянын маалыматы боюнча, алдын ала тизмеге 4 миллион 467 миң 40 шайлоочу киргизилген.

2026-жылдын 18-ноябрына чейин кагаз түрүндөгү тизмелер бүткүл республика боюнча 2 миң 492 шайлоо участогуна илиниши керек.

«Жарандар өздөрүнүн шайлоочулардын тизмесине кирген-кирбегенин 2027-жылдын 12-январына чейин сайттан, шайлоо участкасынан же 1255 жана 119 кыска номерлерине чалып текшере алышат. Ошондой эле ПИН-кодду 119 номерине SMS аркылуу жөнөтүп, шайлоо участогунун номери менен дарегин билүүгө болот. Чалуулар жана SMS акысыз», — деп айтылат маалыматта.

Тизмеде ката же так эместиктер аныкталса, жарандар ошол эле мөөнөткө чейин tizme.gov.kg сайтындагы «Шайлоочунун кабинети» аркылуу арыз бере алышат. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр Калкты тейлөө борборлоруна кайрылса болот.

Тема боюнча материалдар

Исхак Масалиев президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: Сыймык Жапыкеев өз талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: БШК социалдык тармактардагы үгүттөө үчүн эскертүү берди

БШК шайлоо алдындагы үгүт иштери үчүн 81 ЖМКны аккредитациядан өткөрдү

БШК президенттикке талапкер Аймен Касеновдун өкүлүн каттады

Аймен Касенов БШКга президенттикке талапкерлигин көрсөткөн арызын жазды

Президенттик шайлоо: 2-турду эсепке алуу менен 1,2 млрд сомдук бюджет бекитилди

БШКга президенттик шайлоого катышуу боюнча бир дагы арыз түшө элек

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18