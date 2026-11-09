Президенттик шайлоонун алдында 4,4 миллиондон ашык шайлоочу бар экени жарыяланды
Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2027-жылдын 27-январына дайындалган Кыргызстандын Президентин шайлоого шайлоочулардын алдын ала тизмесин жарыялады. Бул тууралуу БШКдан билдиришти.
Комиссиянын маалыматы боюнча, алдын ала тизмеге 4 миллион 467 миң 40 шайлоочу киргизилген.
2026-жылдын 18-ноябрына чейин кагаз түрүндөгү тизмелер бүткүл республика боюнча 2 миң 492 шайлоо участогуна илиниши керек.
«Жарандар өздөрүнүн шайлоочулардын тизмесине кирген-кирбегенин 2027-жылдын 12-январына чейин сайттан, шайлоо участкасынан же 1255 жана 119 кыска номерлерине чалып текшере алышат. Ошондой эле ПИН-кодду 119 номерине SMS аркылуу жөнөтүп, шайлоо участогунун номери менен дарегин билүүгө болот. Чалуулар жана SMS акысыз», — деп айтылат маалыматта.
Тизмеде ката же так эместиктер аныкталса, жарандар ошол эле мөөнөткө чейин tizme.gov.kg сайтындагы «Шайлоочунун кабинети» аркылуу арыз бере алышат. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр Калкты тейлөө борборлоруна кайрылса болот.