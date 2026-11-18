Президенттик шайлоо. Орусияда добуш берүү үчүн 43 шайлоо тилкеси ачылат
2027-жылдын 27-январына белгиленген Кыргызстандын президентин шайлоодо добуш берүү үчүн Россиянын 28 аймагында 43 шайлоо тилкесин ачуу пландаштырылууда. Бул тууралуу КР Тышкы иштер министрлиги билдирди.
Добуш берүүгө даярдык маселелерин Кыргызстандын Россиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев менен Орусиянын БШК төрайымы Элла Памфилова талкуулашты. Алардын жолугушуусу 12-ноябрда Россиянын аймактарындагы шайлоо комиссияларынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү.
Тараптар уюштуруу маселелерин, анын ичинде Кыргызстандын жарандары үчүн шайлоо тилкелерин ачуу маселесин карашты. Россия тарап шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди.
БШКнын маалыматы боюнча, шайлоодо 2 миң 653 шайлоо тилкесин, анын ичинде чет өлкөлөрдө 100 тилке, ошондой эле аралыктан добуш берүү үчүн кошумча 40 тилке ачуу пландалууда.
Эске салсак, Кыргызстан президентин шайлоо 2027-жылдын 27-январына белгиленген. БШКнын маалыматына караганда, шайлоого катышуу ниети тууралуу арызды 11 адам берген. Талапкерлерди көрсөтүү 13-ноябрда аяктаган. Талапкерлердин акыркы тизмеси каттоодон кийин аныкталат, Боршайком аны 23-декабрга чейин жыйынтыктайт.