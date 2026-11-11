Президенттик кызматка дагы бир талапкер. Айба Амур тууралуу эмне белгилүү?
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Амур Айба Медерден өлкө президенттигине талапкерлигин көрсөтүү тууралуу арыз түштү.
Ачык булактарда талапкер тууралуу маалымат чектелүү. Ошол эле учурда Кыргызстандын юридикалык жактарынын маалымат базаларынан ушул эле аты-жөнү бар ишкер тууралуу маалымат табылган.
Ачык реестрлердин маалыматына караганда, Амур Айба Медер 2012-жылдын сентябрында катталган «БОйл» ЖЧКсынын жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Компаниянын негизги ишмердүүлүгү мунай өнүмдөрүн өндүрүү жана кайра иштетүү менен байланыштуу.
Буга кошумча, ушундай эле аты-жөнү бар адам 2008-жылдын мартында катталган «Жети Жылдыз» ЖЧКсынын жетекчиси катары катталган. Бул компания туристтик агенттиктердин ишмердүүлүгүнө адистешкен.
Азырынча аталган компаниялардын жетекчиси менен президенттикке талапкерликке арыз берген адам бир эле инсан экендигин көз карандысыз булактардан тастыктоо жок.
Колдон келген булактардан талапкердин курагы, билими, мурдагы мамлекеттик кызматтары жана саясий ишмердүүлүгү сыяктуу башка ишенимдүү өмүр баяндык маалыматтарды табууга мүмкүн болгон жок.
Эске салсак, Кыргызстанда президенттик шайлоо 2027-жылдын 27-январына белгиленген. Каттоодон өтүү үчүн талапкерлер кеминде 30 миң шайлоочунун колун чогултуп, 1 миллион сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн төгүп, шайлоо мыйзамдарынын калган талаптарын аткарышы керек.
Муну менен катар талапкерлигин көрсөтүү тууралуу арыз берүү расмий каттоодон өттү дегенди билдирбейт. Соңку чечимди документтерди текшергенден кийин БШК кабыл алат.
Белгилей кетсек, буга чейин шайлоого катышуу ниетин сегиз адам билдирген: Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев, Бактыбек Калмаматов, Бакытбек Адылов жана азыркы президент Садыр Жапаров.