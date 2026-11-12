USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Мамбетжунус Абылов Кыргызстандын президенттигине талапкерлигин көрсөттү

14:07, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 12-ноябрда Мамбетжунус Абылов Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (БШК) өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде президенттик кызматка талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө арыз менен кайрылды.

Мамбетжунус Абылов Кыргызстандын президенттик кызматына 10-талапкер болуп катталды. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого талапкерлерди көрсөтүү боюнча арыздарды кабыл алуу бүгүн түн ортосунда аяктайт.

зззззззззззззззззззззззззззззззззз.png

Мамбетжунус Абылов 1954-жылы 1-мартта Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун Жаз-Кечүү айылында туулган — кыргыз мамлекеттик жана саясий ишмери, дипломат, экономика илимдеринин кандидаты, генерал-майор.

1979-жылы Фрунзе политехникалык институтун «инженер-куруучу» адистиги боюнча аяктаган. Кийинчерээк С. Орджоникидзе атындагы Москва башкаруу институтунун аспирантурасында окуган.

Мамлекеттик жана дипломатиялык кызматы: 1995–1996-жылдары КР Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясын (БШК) жетектеген.

Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар министри (ӨКМ) болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы (1998–2003) жана Түркиядагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси кызматын аркалаган. Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси дипломатиялык рангына ээ (2005). Кемпир-Абад иши (2022-жыл) боюнча айыпталуучулардын катарында болуп, кийинчерээк сот тарабынан акталган.

Тема боюнча материалдар

Президенттик кызматка дагы бир талапкер. Айба Амур тууралуу эмне белгилүү?

Миграция кызматынын экс-башчысы Бакытбек Адылов президенттикке талапкер болду

Жетинчи талапкер: Бактыбек Калмаматов президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Садыр Жапаров шайлоого катышуу үчүн 24 саат ичинде 42 миң кол топтоду.

Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү тууралуу БШКга арыз берди

Президенттик шайлоонун алдында 4,4 миллиондон ашык шайлоочу бар экени жарыяланды

Исхак Масалиев президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: Сыймык Жапыкеев өз талапкерлигин көрсөттү

БШК шайлоо алдындагы үгүт тартибин бузган бир катар жарандарга эскертүү берди

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18