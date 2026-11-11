USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Садыр Жапаров шайлоого катышуу үчүн 24 саат ичинде 42 миң кол топтоду.

08:37, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Садыр Жапаров мамлекет башчылыгына шайлоого катышуу үчүн зарыл болгон 30 миң колду топтоду. Бул үчүн ага Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) өзүн өзү көрсөтүү тууралуу арыз бергенден кийин бир суткадан аз убакыт талап кылынды.

Президентти 40 миңден ашуун адам колдоду.

1794359797918-b1677783-2ff1-47be-8557-fec2cff8dfce-img2201jpeg-optimized.webp

Борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлигин көрсөтүү боюнча жалпысынан алты арыз келип түшкөн. Садыр Жапаровдон тышкары шайлоого Сыймык Жапыкеев, Аймен Касенов, Исхак Масалиев, Азамат Эсенбеков жана Акай Кыдыров катышууну көздөп жатышат.

Соңку маалыматтар боюнча, Жапыкеев 18 миң 600дөн ашык кол топтоду, Касенов — дээрлик 15 миң 600, Масалиев — 10 миң 400, Эсенбеков — 8 миң 500, ал эми Кыдыров — 4 миң 900.

Эске салсак, Кыргызстандын президентин шайлоо 2027-жылдын 27-январына белгиленген. Талапкерлерди көрсөтүү 2026-жылдын 13-ноябрына чейин уланат.

Талапкер болуп катталуу үчүн талапкер кеминде 30 миң шайлоочунун колдоосун алышы керек. Кол чогултуу электрондук форматта «Түндүк» мамлекеттик порталы аркылуу жүрүүдө. Буга чейин БШК төрагасы Тынчтык Шайназаров мыйзам кагаз түрүндө да кол чогултууга уруксат берерин түшүндүргөн.

Тема боюнча материалдар

Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү тууралуу БШКга арыз берди

Президенттик шайлоонун алдында 4,4 миллиондон ашык шайлоочу бар экени жарыяланды

Исхак Масалиев президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: Сыймык Жапыкеев өз талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: БШК социалдык тармактардагы үгүттөө үчүн эскертүү берди

БШК шайлоо алдындагы үгүт иштери үчүн 81 ЖМКны аккредитациядан өткөрдү

БШК президенттикке талапкер Аймен Касеновдун өкүлүн каттады

Аймен Касенов БШКга президенттикке талапкерлигин көрсөткөн арызын жазды

Президенттик шайлоо: 2-турду эсепке алуу менен 1,2 млрд сомдук бюджет бекитилди

БШКга президенттик шайлоого катышуу боюнча бир дагы арыз түшө элек

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18