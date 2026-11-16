USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Кыргызстанда 18-ноябрда тесттик добуш берүү өткөрүлөт

11:02, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда 18-ноябрда шайлоо инфраструктурасын жалпы республикалык тестирлөө өткөрүлөт. Жарандар шайлоочулардын тизмесинен өздөрүнүн маалыматтарын текшерип, биометрикалык идентификациядан өтүп жана добуш берүү процедурасы менен тааныша алышат.

Тестирлөө үчүн өлкө боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси ачык болот.

Кыргызстандыктар шайлоо тилкелерине келип, тизмеде өздөрүнүн маалыматтары бар экенин текшерип жана идентификациялоо процедурасынан өтө алышат. Мындан тышкары, каалоочулар тесттик режимде добуш берип көрсө болот.

Иш-чара алдыдагы шайлоонун алдында шайлоо инфраструктурасынын даярдыгын текшерүү жана жарандарды добуш берүү тартиби менен тааныштыруу максатында өткөрүлүүдө.

Белгилей кетсек, кеп чыныгы добуш берүү эмес, техникалык тестирлөө жөнүндө болуп жатат. Анын жыйынтыктары шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда эске алынбайт.

Эскерте кетсек, Кыргызстандын президентин шайлоо 2027-жылдын 27-январына белгиленген. Шайлоочулардын алдын ала тизмесине 4 миллион 467 миң 40 жаран кирген. Өз маалыматтарыңызды tizme.gov.kg порталынан да текшерсеңиз болот.

Тема боюнча материалдар

Мамбетжунус Абылов Кыргызстандын президенттигине талапкерлигин көрсөттү

Президенттик кызматка дагы бир талапкер. Айба Амур тууралуу эмне белгилүү?

Миграция кызматынын экс-башчысы Бакытбек Адылов президенттикке талапкер болду

Жетинчи талапкер: Бактыбек Калмаматов президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Садыр Жапаров шайлоого катышуу үчүн 24 саат ичинде 42 миң кол топтоду.

Садыр Жапаров президенттикке талапкерлигин көрсөтүү тууралуу БШКга арыз берди

Исхак Масалиев президенттикке талапкерлигин көрсөттү

Президенттик шайлоо: Сыймык Жапыкеев өз талапкерлигин көрсөттү

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18