Пайдалуу кеңеш: Жумуртканын бузулуп кеткенин кантип билүү керек?
Жумуртканын бузулганын анын баасы же жалтыраган кутусу аныктабайт. Сатып алуучулардын тең жарымы кампадан эле мөөнөтү өтүп кеткен товарды салып алышат.
Баарынан да жаңылыштыктар баа кагазында болот. «Фермердик», «айылдык», «тандалма» — булар гарантия эмес, жөн гана маркетинг. Чындык болсо кабыгындагы штампта жана таңгактагы үч цифрада жашырылган.
Сорттолгон күнү таңгакталган күнүнөн маанилүүрөөк болот
Ар бир жумурткада штамп бар: категориянын тамгасы жана күнү. Д — диетикалык, С — ашканалык болуп саналат. Диетикалык жумуртка текчеге 7 сутканын ичинде түшүшү керек, ашканалык жумуртка 25 күн сакталат. Экөөнүн баасындагы айырма 40пайызга чейин жетет, бирок иш жүзүндө сиз даамы үчүн эмес, логистиканын ылдамдыгы үчүн төлөйсүз.
Жергиликтүү өндүрүүчү дайыма утат. Жеткирүү аралыгы 1500 километрдин ордуна 200–300 км. Коңшу райондогу канаттуулар фабрикасынан чыккан жумуртка текчеге 2–3 күндө жетсе, сырттан келгени 10–14 күндө жетет. Бул убакыттын ичинде жумуртканын ичинде кайра калыбына келгис процесстер башталып кетет. Белогу суюлуп, сарысы чоюлчаактыгын жоготот. Ошондой эле ташуу — бул чайпалуу, ал эми чайпалуу ички кабыкчаларды бузат.
Сорттолгон күнүн караңыз. Эгер андан бери 20 күн өткөн болсо, аны камыр жууруганга же катуу кайнатып жегенге гана алыңыз. Белогу формасын кармап турушу керек болгон куурулган жумуртка үчүн 7–10 күндөн ашпаганы керек. Товардын кандай турганын да өзүнчө текшериңиз: 0…+6 °C температурадагы муздатуучу витринадабы же ачык текчедеби. Бузулуу ылдамдыгындагы айырма болжол менен эки эсени түзөт. Ачык текчеде жумуртка 3 жумада жаңылыгын жоготсо, муздакта 6–7 жума сакталат.
Салмагы жана үнү: түз эле с атып алуудгы текшерүү
Жумуртканы колуңузга алыңыз. Түшүнүксүз эле жеңил болсо — белогу менен сарысы кургап, аба камерасы чоңоюп кеткен. Кулагыңыздын жанында чайкап көрүңүз. Ичинде чайпалган үн чыкса — эскирген товардын белгиси.
Үйгө барганда сууга салыңыз. Бетке калкып чыкканын — ыргытыңыз.