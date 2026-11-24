Пайдалуу кеңеш: Диетолог алмуруттун артыкчылыгын айтып берди
Алмурутту рационго тез-тез кошуп туруу керек, анткени ал клетчаткага, С витаминине жана калийге бай, ошол эле учурда кандагы глюкозанын кескин көтөрүлүшүн шарттабайт. Бул тууралуу диетолог Каролина Калиджури билдиргенин «Лента. ру» басылмасы жазды.
Анын айтымында, алмурутта клетчатка көп болгондуктан, ичеги-карындын ишин жөнгө салууга жардам берет жана токчулук сезимин узартат. Мындан тышкары, бул мөмөнүн гликемиялык индекси төмөн, ошондуктан аны жегенден кийин глюкозанын деңгээли кескин көтөрүлүп, андан соң энергиянын төмөндөшү байкалбайт.
Диетолог кошумчалагандай, алмуруттун курамында С витамини жана эркин радикалдар менен күрөшкөн антиоксиданттар арбын. Ошондой эле ал организмди калий менен камсыздайт — бул минерал суу балансын кармап турууда жана кан басымын жөнгө салууда негизги ролду ойнойт. Минерал суу балансын кармап турууда жана кан басымын жөнгө салууда негизги ролду ойнойт.