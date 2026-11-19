Пайдалуу кеңеш: Башты кайсы убакта жууган жакшы?
Кечки душтан кийин көбүрөөк уктап алууга болот. Ал эми эртең мененкисинен кийин — дароо чач жасалгасын жасап алсаңыз болот. Сутканын кайсы убагында башты жууган пайдалуураак экенин көрсөткөн түз изилдөөлөр жок. Анын ордуна окумуштуулар жуугандан кийин чачтын кандайча майланышарын жана кургатуунун ага кандай таасир этерин изилдешкен. Бул маалыматтар өзүңүздүн чачыңызга жана күн тартибиңизге ылайыктуу режимди тандап алууга жардам берет.
Башты эртең менен кимдер жууганы ыңгайлуу?
Эртең менен жуу чачтын түбү тез майланышкан же түн ичинде көлөмүн жоготкон адамдарга туура келет. 123 эркек катышкан изилдөөдө окумуштуулар башты жуугандан кийин тери майынын чачка кандайча жайыларын байкашкан. 48 сааттан кийин өз чачын майлуу деп эсептеген катышуучуларда ал чачтын түбүнөн ары карай көбүрөөк жылган. Авторлор башты жуугандан кийин убакыт өткөн сайын чачта эмне өзгөрүүлөр болорун изилдешкен. Иш жүзүндө эртең мененки душ жуунуу менен үйдөн чыгуунун ортосундагы убакыт аралыгын гана кыскартат.
Башты кечинде жууган жакшы
Эгер чачыңыз узун же коюу болуп, аны кургатууга эртең мененки убакыттын көп бөлүгү кетсе, башты кечинде жууп алган ыңгайлуу. Мындай режим жумуштан кийин машыгууга баргандарга да туура келет. Эң башкысы — уктаар алдында чачты кургатууга убакыт калтыруу керек. Ошондой эле, баш жууну эртең мененкиге калтырбай, ошол эле күнү жасаган оң болгон учурлар да бар. Кливленд клиникасынын дерматологу Шилпи Кхетарпал нымдуу чач кыйла морт болорун жана жаздык тышына дайыма сүрүлгөндө тез-тез сынышы мүмкүн экенин түшүндүрөт. Эгер чач өзү кургаганга үлгүрбөсө, аны фендин салкын же орточо жылуу режиминде кургатып алууга болот. Ошондой эле, баш жууну эртең мененкиге калтырбоо керек болгон кырдаалдар бар.
Башты дайыма бир убакта жууш керекпи?
Алмаштырып турса болот. Мисалы, машыгуу болгон күндөрү башты кечинде, ал эми жаңы чач жасалгасы керек болгондо эртең менен жууса болот. Жуунун жыштыгын чач жана баш териси канчалык тез майланышарына же кирдерине жараша тандаш керек. Трихолог Курскаянын айтымында, баш териси майлуу болсо жана чач тез кирдесе, аны күн сайын жууса болот. Тез-тез жууп туруу үчүн адис тиешелүү белгиси бар шампунь тандоону сунуштайт. Баш жуу убактысын кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот: кечинде машыгуудан кийин жууп, ал эми эртең менен үйдөн чыгар алдында жаңы жасалга жасагыңыз келгенде жуусаңыз болот. Эгер сизге эки вариант тең туура келсе, чачыңызды шашпай кургатууга качан убактыңыз болсо, ошого карап иш кылыңыз.