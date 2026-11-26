Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти чыңдоо үчүн сегиз жашылча аталды
C витаминине бай жашылчаларды колдонуу иммундук системаны чыңдоого жана организмдин коргоочу функцияларын колдоого өбөлгө түзөт. Бул тууралуу бул маанилүү азык заттын кошумча булагы боло ала турган азыктарга арналган Health порталынын материалында айтылат.
Эң пайдалуу жашылчалардын арасында болгар калемпири өзгөчөлөнөт. Мында кызыл, саргыч-кызгылт жана сары түрлөрү жашыл түрлөрүнө караганда C витаминин көбүрөөк камтыйт. Бул элементтин олуттуу өлчөмү брюссель жана кызыл капустада, ошондой эле брокколиде да кездешет.
C витаминине бай жашылчалардын тизмесине жалбырактуу горчица, кале капустасы, кызыл картошка жана тоют капустасы кирди. Адистер бул азыктарды күнүмдүк рационго киргизүү оңой экенин белгилешет. Аларды салат, омлет, шорпо жана жашылча рагусун даярдоодо колдонсо болот.