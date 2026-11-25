Пайдалуу кеңеш: Тоого чыгарда куткаруучунун 7 сунушун унутпаңыз!
12:01, 25 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучусу тоого чыгууну пландагандарга коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча жети кеңеш берди.
Анын маалыматына ылайык, тоого чыгарда төмөнкү эрежелерди эске алуу зарыл:
- Аба ырайын текшериңиз. Тоого чыгардан мурун аба ырайынын божомолун караңыз. Кескин өзгөрүү күтүлсө, сапарды кийинкиге калтырыңыз.
- Жакындарыңызга кабарлаңыз. Кайсы багытка жана кайсы чокуга бара жатканыңызды алдын ала айтып коюңуз.
- Жалгыз чыкпаңыз. Тоого шериктериңиз менен же уюштурулган топтун курамында барыңыз.
- Убакытты туура пландаңыз. Эгер саат 14:00гө чейин көздөгөн жериңизге жетпесеңиз, караңгыда калбоо үчүн артка кайтыңыз.
- Ылайыктуу кийиниңиз. Жылуу кийим жана тайгаланбаган бут кийим кийиңиз.
- Керектүү жабдууларды алыңыз. Фонарик, азык-түлүк, кубаттагыч жана биринчи медициналык жардам кутучасын ала жүрүңүз.
Өзгөчө кырдаалда 112ге чалыңыз. Кайсы жерде экениңизди так билдирип, куткаруучулардын көрсөтмөлөрүн аткарыңыз.