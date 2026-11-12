Пайдалуу кеңеш: Бала менен урушууну кантип токтотуу керек?
Үй-бүлөдөгү чыр-чатактар ар кандай себептерден улам келип чыгат. Мисалы, эгер бала гаджеттерге өтө көп убакыт коротсо, бөлмөсүн жыйноодон баш тартса, үй тапшырмасын аткаргысы келбесе же мектептен начар бааларды алып келсе. Дал ушулар көп учурда чоңдор менен балдардын ортосундагы талаш-тартыштардын негизги булагы болуп калат.
Психолог Лариса Суркованын айтымында, кээде төмөн бааларга болгон кескин реакция балдарда аң-сезимсиз түрдө «эки» алуу каалоосун пайда кылат. Окуучу «беш» алып келгенде, ата-энелер адатта «азаматсың» деп коюп, теманы өзгөртүшөт. Ал эми бала «эки» менен кайтканда, ага көбүрөөк көңүл бурулат: аны менен сүйлөшүшөт, жигердүүрөөк тарбиялоону чечишет, репетиторлорду жалдашат. Чоңдордун бул аракеттеринин баарын балдар сүйүүнүн жана камкордуктун көрүнүшү катары кабыл алышы мүмкүн. Ошондуктан, бала психологиясы жагынан караганда, начар баа алуу жакшы баага караганда «пайдалуураак» болуп калышы мүмкүн.
Эгерде баланын бир сабактан башкасынын баарынан баалары жогору болсо, мектепке барып, көйгөй эмнеде экенин билген туура болот. Ошол эле учурда, азыркы билим берүү системасында баалар абдан субъективдүү экенин жана начар баа дүйнөнүн акыры эмес экенин эске алуу маанилүү. Аларда мугалимдин сабакка болгон маанайынан баштап, анын окуучунун ата-энесине болгон мамилесине чейинки бардык нерсе камтылышы мүмкүн. Ошондуктан эксперттер бала менен болгон жакшы мамиле жетишүү үчүн дайыма талашып-тартышууга татыктуубу деп ойлонууну сунушташат.
Албетте, уруш-талаштын себептери окуу маселелери менен гана чектелбейт. Мисалы, ата-энелерди балдардын жеке сапаттары же мүнөзүнүн белгилүү бир өзгөчөлүктөрү үзгүлтүксүз кыжырдантышы мүмкүн. Мисалы, ата-энеге баланын абдан жай экени жакпайт. Көйгөйдү талдап баштаганда, ата-эненин өзү да абдан жай экени же балалыгында ушундай болгону аныкталат. Бул үчүн аны абдан көп урушуп, жазалашкандыктан, азыр өз баласындагы жай кыймыл ушундай кыжырданууну пайда кылат.
Балдарга эч кандай тиешеси жок, таза физиологиялык чыр-чатактардын башка себептери да бар. Ачкачылык, суук, чарчоо — мунун баары уруштун башталышына түрткү болушу мүмкүн.
Чыр-чатакты кантип алдын алуу керек?
Канчалык жөнөкөй угулбасын, чоңдор биринчи кезекте өзүнөн башташы керек. Уйкуну кандырып, эс алып, өзүнүн физикалык жана эмоционалдык абалына көз салышы керек.
Үйдүн босогосун аттаар замат эле ата-эне болуп, жумуштан кайтып келери менен үй тапшырмасын текшерүүнүн кереги жок. Өз иштериңиз менен алек болуңуз жана балага да өз иштери менен алек болууга уруксат бериңиз. Ичиңизде нервдик чыңалуу болбогондо, чыр-чатактар кыйла сейрек болот.
Эгер сиз балага тез-тез ачууланып, кыйкырып жатсаңыз, эмне үчүн мындай болуп жатканын түшүнүү маанилүү. Балдарга кыйкыруу эң оңой — алар каршылык көрсөтө алышпайт. Бирок сиздин ачууңуздун себеби аларда эмес, жумуштагы көйгөйлөрдө болушу мүмкүн. Начальник менен уруша албагандыктан, бала таяк жеп калат.
Кырдаалды түшүнүү жана уруштун чыныгы мүнөзүн билүү үчүн «эркин жазуу» техникасын колдонуп көрүңүз. Барак кагаз алып, ойлоруңуз канчалык маанисиз көрүнбөсүн, башыңызга келгендин баарын жазыңыз. Мындай практика негативдүү эмоцияларды чыгарууга гана эмес, алардын чыныгы булагын табууга да жардам берет.
Сиз себебин аныктап, аны четтеткенде, келечектеги уруштардын алдын алуу алда канча оңой болуп калат.
Чыр-чатак башталып кетсе эмне кылуу керек?
Ар дайым салмактуу чоң кишинин позициясын сактоого аракет кылыңыз. Бул кыйын, бирок балдар менен талаш-тартыштарды чечүүнүн мындан өткөн жакшы жолу азырынча ойлоп табыла элек. Кийин өкүнүп кала турган сөздөрдү айтып албаш үчүн, жок дегенде башка бөлмөгө чыгып, бир аз тынчтанып алуу үчүн пауза алыңыз. Убагында унчукпай калуу — дагы бир баалуу көндүм.
Блогер жана көп балалуу эне Александра Зверева балдар менен диалогду тең ата түзүүнү сунуштайт. Эң биринчи кезекте, түз маанисинде сүйлөшүү учурунда бир деңгээлде болуу керек, мисалы, бала сизди төмөндөн өйдө карабашы үчүн өзүңүз чөгөлөп отуруңуз же баланы диванга отургузуңуз.
Мындан тышкары, баланын көз карашын түшүнүү маанилүү. Андан: «Кандай ойлойсуң, эмне болду?» — деп сураңыз. Ага өз пикирин билдирүүгө жана оорусу менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз, андан кийин өзүңүздүн ойлоруңуз менен сезимдериңиз тууралуу айтып бериңиз. Адам өзүн угуп жатканын түшүнгөндө, каршы позицияны кабыл алуу ага оңой болот. Андан ары биргелешкен күч-аракет менен кырдаалдан чыгуу жолун табуу оңой болот.
Эгер сизге эмнени туура эмес кылып жатканыңызды жана жүрүм-турумуңузду кантип өзгөртүү керектигин түшүнүү кыйын болсо, кезектеги урушту видеого тартып көрүңүз. Абдан көп учурда ата-энелер өздөрүн дал балдардай алып башташат: кыйкырышат, каприз кылышат, буттарын тапылдатышат. Өзүңүздү сырттан карап көргөнүңүздө, негизги каталарыңызды дароо көрөсүз. Жана эгер алар үчүн уялып жатсаңыз, баладан кечирим суроодон тартынбаңыз.