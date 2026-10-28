USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Пайдалуу кеңеш: Көрүүнүн начарлашы жана теринин кургашынын себеби айтылды

12:06, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Организмде А витамининин жетишсиздигин бир катар мүнөздүү белгилерден, анын ичинде көрүүнүн бузулушунан жана теринин абалынан билүүгө болот. Бул тууралуу диетолог жана эндокринолог Антон Поляков aif.ru басылмасына берген эксклюзивдүү комментарийинде билдирди.

Адистин айтымында, бул витамин жетишпегенде эң көп кездешкен арыздануулар — бул көрүүдөгү көйгөйлөр, өзгөчө сутканын караңгы маалында каттуу байкалат.

«А витамини жетишпегенде териде, анын абалында — анын канчалык деңгээлде туура азыктанып жаткандыгында абдан көп көйгөйлөр келип чыгат. Адатта бул ар кандай факторлордон бат дүүлүгүп, аллергиялык көрүнүштөргө жакын болгон кургак тери. Ошондой эле көрүү да жабыркайт: курчтуктун төмөндөшү, күүгүмдө көрүүнүн бузулушу, башкача айтканда «тоок сокурлугу» пайда болот», — деп түшүндүрдү Поляков.

Дарыгер А витамининин жетишсиздигин ырастоо үчүн тиешелүү анализдерди тапшыруу керектигин белгиледи.

«Лабораториядан А витаминине анализ тапшыруу керек», — деп жыйынтыктады эксперт.

Тема боюнча материалдар

Пайдалуу кеңеш: Кан тамырларды чыңдоого жардам берүүчү азыктар аталды

Пайдалуу кеңеш: Банандын жүрөктүн саламаттыгына тийгизген таасири айтылды

Пайдалуу кеңеш: Кийимдеги тактарды кантип кетирсе болот?

Пайдалуу кеңеш: Жумуртканын бузулуп кеткенин кантип билүү керек?

Пайдалуу кеңеш: Чайнектеги кебээрди кантип тазалоо керек?

Пайдалуу кеңеш: Бананды бат карарып кетүүдөн кантип сактоо керек?

Пайдалуу кеңеш: Микротолкундуу мешти балыктын жытынан кантип тазалоо керек?

Пайдалуу кеңеш: Дарыгер күзүндө күчөй турган ооруларды атады

Пайдалуу кеңеш: Телевизордун алдында узак убакыт отуруунун зыяны айтылды

Пайдалуу кеңеш: Ашкабак уругунун ден соолукка пайдасы эмнеде?

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18