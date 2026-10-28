Пайдалуу кеңеш: Көрүүнүн начарлашы жана теринин кургашынын себеби айтылды
Организмде А витамининин жетишсиздигин бир катар мүнөздүү белгилерден, анын ичинде көрүүнүн бузулушунан жана теринин абалынан билүүгө болот. Бул тууралуу диетолог жана эндокринолог Антон Поляков aif.ru басылмасына берген эксклюзивдүү комментарийинде билдирди.
Адистин айтымында, бул витамин жетишпегенде эң көп кездешкен арыздануулар — бул көрүүдөгү көйгөйлөр, өзгөчө сутканын караңгы маалында каттуу байкалат.
«А витамини жетишпегенде териде, анын абалында — анын канчалык деңгээлде туура азыктанып жаткандыгында абдан көп көйгөйлөр келип чыгат. Адатта бул ар кандай факторлордон бат дүүлүгүп, аллергиялык көрүнүштөргө жакын болгон кургак тери. Ошондой эле көрүү да жабыркайт: курчтуктун төмөндөшү, күүгүмдө көрүүнүн бузулушу, башкача айтканда «тоок сокурлугу» пайда болот», — деп түшүндүрдү Поляков.
Дарыгер А витамининин жетишсиздигин ырастоо үчүн тиешелүү анализдерди тапшыруу керектигин белгиледи.
«Лабораториядан А витаминине анализ тапшыруу керек», — деп жыйынтыктады эксперт.