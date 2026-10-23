Пайдалуу кеңеш: Кийимдеги тактарды кантип кетирсе болот?
Сиз ак көйнөккө кызыл шарап төгүп алдыңыз же балаңыз мөмө-жемиштин тагын калтырды. Так кетиргич жок, химиялык тазалоо алыс, ал эми көйнөк бир сааттан кийин керек. Сиз шашылып жатасыз. Ал эми чечим — ашкана текчесинде.
Туз, лимон, кайнак суу. Ар бир үйдө бар үч ингредиенттер. Алар химиялык каражаттарга караганда тез жана арзан иштейт.
Туз — коргонуунун биринчи тилкеси
Туз — жөн гана татымал эмес. Ал тактан нымдуулукту соруп алуучу адсорбент болуп саналат. Сиз шараптын жаңы тагына туз сээп жатканыңызда, ал суюктукту боегуч пигменти менен бирге соруп алат. Антоциандардын молекулалары кездеменин булаларына сиңип жетишпей калат.
Жөн гана тактын үстүнө калың кылып туз сээп, 2–3 мүнөт күтүңүз да, силкип салыңыз. Туз кызгылт түскө айланат — бул анын шарапты өзүнө соруп алганын билдирет. Калдыктарын салфетка менен сүртүп алыңыз. Эгер так жаңы болсо (5 мүнөткө чейинки), бул ыкма кирдин 80%га чейинкисин кетирет.
Кайнак суу — жемиштерден калган эски тактар үчүн
Жемиш тактарынын курамында сууда эрип кетүүчү пигменттер — антоциандар бар. 100 °C температурада алар ажырап, бузулат. Көйнөктү кастрюль же раковинанын үстүнө чоюп тартып, резина менен бекитип коюңуз. Кайнак сууну 20–30 см бийиктиктен ичке агым менен түз эле тактын үстүнө куюңуз. 30–60 секунддан кийин пигмент жоголот.
Лимон жана лимон кислотасы — кайнатпастан түсүн кетирүү
Кайнак суудан корккон кылдат кездемелер үчүн лимон ширесин колдонуңуз. Аны тактын үстүнө сүртүп, туз сээп, 10–15 мүнөткө калтырып коюңуз. Кислота антоциандар менен реакцияга кирип, боектук байланыштарды бузат. Андан соң муздак суу менен жууп салыңыз.
Эгер так абдан эски эмес болсо, лимон ширеси шарапка каршы да жакшы иштейт. Өзгөчө кетиши кыйын тактар үчүн лимон ширеси менен суутек перекисин 1:1 катышында аралаштырып колдонуңуз, бирок ак кездемеде гана. Алгач кездеменин билинбеген жерине текшерип көрүңүз.
Суутек перекиси — тобокелчиликсиз кычкылдандыруу
Суутек перекиси — күчтүү кычкылдандыргыч. Ал боектордун молекулаларындагы кош байланыштарды ажыратып, алардын түсүн кетирет. Перекисти такка сүйкөп, 10 мүнөт калтырып, андан соң жууп салыңыз.
Бул ыкма каалаган ак кездемелерде иштейт, бирок текшерүүнү талап кылат: эгер кездеме саргарып баштаса, колдонбоңуз. Ошондой эле перекисти 20 мүнөттөн ашык калтырууга болбойт — ал кездеменин булаларын начарлатып жибериши мүмкүн.