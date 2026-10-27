USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Пайдалуу кеңеш: Кан тамырларды чыңдоого жардам берүүчү азыктар аталды

12:05, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Цитрус жемиштери жана карагат кан тамырларды чыңдоого пайдалуу, ал эми майлуу балык алардын ийкемдүүлүгүн сактоого жардам берет. Бул тууралуу NEWS.ru басылмасына жалпы практикалык дарыгер, гериатр Елена Павлова билдирди.

Павлованын айтымында, кан тамырлар үчүн сыйкырдуу дары жок, анткени кан тамыр дубалы кыртыш болуп саналат. Анын ийкемдүүлүгү түздөн-түз жашоо образынан көз каранды, ал эми кыймыл эң жакшы колдоо көрсөтөт. Аэробдук көнүгүүлөр кан тамырлардын ритмикалык түрдө кеңейүүсүнө мажбурлап, азот оксидинин бөлүп чыгарылышына көмөктөшөт.

Кан тамырлардын ички катмары — эндотелий туруктуу физикалык активдүүлүктө саламат бойдон калат. Рациондо омега-3 булагы катары майлуу балык болушу керек. Цитрус жемиштери жана карагат коллагендин синтезине катышуучу С витамини бар биофлавоноиддерди берет.

Павлова трансмайлар жана ашыкча туз кан тамыр дубалдарынын морт болуп калышына алып келерин эскертти. Ал тамеки чегүүнү артерияларга зыян келтирүүчү жана атеросклероздун өөрчүшүнө көмөктөшүүчү башкы фактор деп атады. Алдын алуу үчүн кан басымын, сезгенүү деңгээлин жана глюкозаны көзөмөлдөө маанилүү. Адистер ошондой эле трансмайлардан жана туздуу тамактардан баш тартууну сунуштады.

Тема боюнча материалдар

Пайдалуу кеңеш: Банандын жүрөктүн саламаттыгына тийгизген таасири айтылды

Пайдалуу кеңеш: Кийимдеги тактарды кантип кетирсе болот?

Пайдалуу кеңеш: Жумуртканын бузулуп кеткенин кантип билүү керек?

Пайдалуу кеңеш: Чайнектеги кебээрди кантип тазалоо керек?

Пайдалуу кеңеш: Бананды бат карарып кетүүдөн кантип сактоо керек?

Пайдалуу кеңеш: Микротолкундуу мешти балыктын жытынан кантип тазалоо керек?

Пайдалуу кеңеш: Дарыгер күзүндө күчөй турган ооруларды атады

Пайдалуу кеңеш: Телевизордун алдында узак убакыт отуруунун зыяны айтылды

Пайдалуу кеңеш: Ашкабак уругунун ден соолукка пайдасы эмнеде?

Пайдалуу кеңеш: Күздөгү эң идеалдуу мөмө-жемиштер аталды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18