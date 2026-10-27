Пайдалуу кеңеш: Кан тамырларды чыңдоого жардам берүүчү азыктар аталды
Цитрус жемиштери жана карагат кан тамырларды чыңдоого пайдалуу, ал эми майлуу балык алардын ийкемдүүлүгүн сактоого жардам берет. Бул тууралуу NEWS.ru басылмасына жалпы практикалык дарыгер, гериатр Елена Павлова билдирди.
Павлованын айтымында, кан тамырлар үчүн сыйкырдуу дары жок, анткени кан тамыр дубалы кыртыш болуп саналат. Анын ийкемдүүлүгү түздөн-түз жашоо образынан көз каранды, ал эми кыймыл эң жакшы колдоо көрсөтөт. Аэробдук көнүгүүлөр кан тамырлардын ритмикалык түрдө кеңейүүсүнө мажбурлап, азот оксидинин бөлүп чыгарылышына көмөктөшөт.
Кан тамырлардын ички катмары — эндотелий туруктуу физикалык активдүүлүктө саламат бойдон калат. Рациондо омега-3 булагы катары майлуу балык болушу керек. Цитрус жемиштери жана карагат коллагендин синтезине катышуучу С витамини бар биофлавоноиддерди берет.
Павлова трансмайлар жана ашыкча туз кан тамыр дубалдарынын морт болуп калышына алып келерин эскертти. Ал тамеки чегүүнү артерияларга зыян келтирүүчү жана атеросклероздун өөрчүшүнө көмөктөшүүчү башкы фактор деп атады. Алдын алуу үчүн кан басымын, сезгенүү деңгээлин жана глюкозаны көзөмөлдөө маанилүү. Адистер ошондой эле трансмайлардан жана туздуу тамактардан баш тартууну сунуштады.