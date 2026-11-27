Пайдалуу кеңеш: Дарыгер тез-тез чүчкүрүү эмнеден кабар берерин эскертти
Тез-тез чүчкүрүү дайыма эле аллергия жана КРВИ менен байланыштуу боло бербейт, кээде анын себептери анча байкала бербеген жагдайлардан болушу мүмкүн. Бул тууралуу «Газета. Ru» басылмасына «СМ-Клиника» борборунун дарыгер-оториноларингологу, медицина илимдеринин кандидаты Евгений Фуки айтып берди.
«Чүчкүрүү же стернутация — организм мурундан былжырды, чаңды, аллергендерди жана башка дүүлүктүргүчтөрдү чыгаруучу коргоочу рефлекс. Катары менен бир нече жолу чүчкүрүү адатта коркунучтуу оорудан кабар бербейт. Бирок кармамалар күн сайын кайталанса же жумалап созулса, чүчкүрүүнүн табиятын аныктоо маанилүү», — деп белгиледи Фуки.
Анын айтымында, эң кеңири таралган себеп — аллергиялык ринит. Ага катуу чүчкүрүү кармамалары, тунук суюктуктун агышы, мурундун кычышуусу, көздөн жаш агуу жана көздүн кызаруусу мүнөздүү. Белгилер көбүнчө чаңча, үй чаңы, жаныбарлар же көк басуу менен байланышкандан кийин көп өтпөй пайда болот. Суук тийүүдөн айырмаланып, аллергия дене табын көтөрбөйт жана жумалап же айлап созулушу мүмкүн.
«Вирустук инфекция учурунда чүчкүрүү тамактын оорушу же кычышуусу, алсыздык, мурундун бүтүшү, кээде дене табынын көтөрүлүшү менен коштолот. Адатта абал бир-эки жуманын ичинде жакшырат», — деп түшүндүрдү адис.
Анча байкала бербеген себептер да бар. Аллергиялык эмес ринитте мурундун былжыр чели муздак абага, температуранын жана нымдуулуктун өзгөрүшүнө, тамекинин түтүнүнө, парфюмерияга же кескин жыттарга өтө активдүү реакция жасайт. Кармаманы физикалык күч келүү, алкоголь жана ачуу тамак козгошу мүмкүн. Чүчкүрүү кээде гормоналдык өзгөрүүлөрдөн же айрым дары-дармектерди кабыл алуудан улам күчөйт.
Дагы бир адаттан тыш себеп — жарыктан чүчкүрүү рефлекси. Дарыгер белгилегендей, айрым адамдар караңгы бөлмөдөн жаркыраган күн нуруна капысынан чыкканда чүчкүрө башташат. Бул күнгө болгон аллергия эмес, нерв системасынын тубаса өзгөчөлүгү. Адатта ал зыянсыз, бирок рулда баратканда чүчкүрүү кармап калса, адамды бир нече секундга алаксытышы мүмкүн, ошондуктан туннелден чыгып жатканда өзгөчө этият болуу керек.
Тез-тез чүчкүрүү кургак абадан, чаңдан, мурундагы какачтардан же былжыр челдин механикалык дүүлүгүүсүнөн улам келип чыгышы мүмкүн. Кээде көйгөйдү кан тамырларды тарытуучу тамчыларды көзөмөлсүз колдонуу күчөтөт. Мындай каражаттарды дарыгердин дайындоосуз узакка колдонууга болбойт: алар көз карандылыкты жана медикаментоздук ринитти пайда кылышы ыктымал.
Чүчкүрүүнүн өзү адатта коркунучтуу эмес. Эгерде белгилер уктоого жана иштөөгө тоскоол болсо, бир нече жумага созулса, тынымсыз кайталанса же жыт сезүүнүн төмөндөшү менен коштолсо, лорго же аллергологго кайрылуу зарыл. Өзгөчө ириңдүү же кан аралаш бөлүнүп чыгуулар, бет аймагындагы катуу оору тынчсызданууну жаратышы керек.