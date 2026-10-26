Пайдалуу кеңеш: Банандын жүрөктүн саламаттыгына тийгизген таасири айтылды
Банандар организмге натрийдин ашыкча бөлүгүн сыртка чыгарууга жана кадимки кан басымын кармап турууга жардам берген калийге бай. Кардиологдордун айтымында, бул жемишти тең салмактуу рациондун курамында үзгүлтүксүз колдонуу жүрөк-кан тамыр системасынын саламаттыгынаоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул тууралуу америкалык Parade басылмасы жазат.
Банандардын дагы бир артыкчылыгы — анын курамында тамак-аш булаларынын, анын ичинде пектиндин болушу. Эрий турган клетчатка холестеринди тамак сиңирүү трактынан чыгарууга көмөктөшөт, бул «жаман» холестерин катары белгилүү болгон төмөн тыгыздыктагы липопротеиндердин деңгээлин көзөмөлдөөгө жардам бериши мүмкүн.
Мындан тышкары, банандар клеткаларды кычкылдануу стрессинен жана сезгенүүдөн коргоого жардам берген антиоксиданттарды камтыйт. Ошол эле учурда адистер бир эле продукт жүрөк ооруларынын алдын өз алдынча алдын ала албай турганын баса белгилешет. Бүтүндөй рацион, ошондой эле физикалык активдүүлүк жана башка күнүмдүк адаттар маанилүүболуп саналат.
Бирок банандар баарына эле бирдей деңгээлде туура келе бербейт. Бөйрөгү оор ооруган адамдар жана гипертония же жүрөк-кан тамыр ооруларына каршы айрым дары-дармектерди кабыл алгандар калийдин деңгээлине көз салып турушу зарыл. Анын кандагы ашыкча болушу жүрөктүн электрдик активдүүлүгүн бузуп, ритмдин кооптуу бузулууларын пайда кылышы мүмкүн.
Кант диабети менен ооруган адамдар да этият болууга тийиш: өтө бышып жетилген банандар кандагы глюкозанын деңгээлин тезирээк жогорулатышы мүмкүн. Альтернатива катары адистер бышып жетиле элек мөмөлөрдү тандап, аларды протеин же пайдалуу майлар көздөрү, мисалы, жаңгактар менен айкалыштырууну сунушташат.
Кардиологдордун баамында, күнүнө бир-эки банан көпчүлүк адамдар үчүн дени сак рациондун бир бөлүгү боло алат. Бирок бул мөмөгө гана таянуунун кереги жок: жүрөктү колдоо үчүн түрдүү азыктардан, анын ичинде жашылчалардан, буурчак өсүмдүктөрүнөн жана дан эгиндеринен калий менен клетчатканы алуу маанил