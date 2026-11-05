Пайдалуу кеңеш: Балдар тумоолосо, дарыгерден кеңеш алыңыз. Байланыш номерлери
Бишкекте балада курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери байкалса, ата-энелер үй-бүлөлүк медицина борборлоруна телефон аркылуу кайрылып, медициналык адистерден кеңеш ала алышат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдирди.
Маалыматка ылайык, адистер оорунун белгилери боюнча сунуштарды берип, кошумча текшерүүдөн өтүү же ооруканага жаткыруу зарылдыгын түшүндүрүшөт.
Байланыш номерлери:
№ 1 ҮМБ — 0999 644 542;
№ 2 ҮМБ — 0559 203 103;
№ 3 ҮМБ — 0508 022 127;
№ 4 ҮМБ — 0704 706 773;
№ 5 ҮМБ — 0500 706 911;
№ 6 ҮМБ — 0557 570 291;
№ 7 ҮМБ — 0500 060 868;
№ 8 ҮМБ — 0700 157 609;
№ 9 ҮМБ — 0550 359 050;
№ 10 ҮМБ — 0990 507 015;
№ 11 ҮМБ — 0500 530 010;
№ 12 ҮМБ — 0501 121 293;
№ 13 ҮМБ — 0707 366 084;
№ 14 ҮМБ — 0550 103 150.
Ошондой эле темир жол бейтапканасына 0709 372 849 номери аркылуу байланышууга болот.