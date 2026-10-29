Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан темир жолу: Жыл аягына чейин эмнелер аткарылат?
2026-жылдын аягына карата Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан темир жолунун курулушу жалпы жумуштун 22 пайызына аткарылат деп пландалууда. Бул тууралуу «Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан темир жол компаниясы» ААКтын башкы директорунун орун басары Улан Кулов «Биринчи радиодон» билдирди.
Анын айтымында, курулуш темир жол магистралынын кыргыз бөлүгүндөгү 11 тилкеде бир эле учурда жүргүзүлүүдө. Жумуштарды 11 субподряддык компания аткарууда.
«Жыл аягына чейин биз курулуштун жалпы көлөмүнүн 22 пайызын аткарууну пландап жатабыз. Ошол эле учурда жылдык планды болжол менен 10 пайызга ашыгы менен аткарабыз деп эсептеп жатабыз», — деди Кулов.
Ал тоннелдерди казуу жумуштары 21,5 пайызга, көпүрөлөрдүн устундук пайдубалын куруу — 95 пайызга, ал эми жер жумуштары — 67 пайызга аткарылганын кабарлады.
Кыргызстандын аймагында жалпы узундугу 104 километрди түзгөн 29 тоннель жана узундугу 25 километрге чукул 50 көпүрө куруу каралган.
Узундугу 209 метр болгон биринчи «Кош-Дөбө-2» тоннелин казуу 2026-жылдын августунда толугу менен аяктаган.
Ошол эле учурда толугу менен даяр болгон көпүрөлөр азырынча жок. Биринчи көпүрө конструкцияларын орнотууну 2027-жылы баштоо пландалууда.
Бийик тоолуу аймактагы курулуш өзгөчө татаалдыкты жаратат. Куловдун айтымында, темир жолдун айрым тилкелери деңиз деңгээлинен 3 600 метрге чейинки бийиктикте өтөт.
Учурда курулушка 10 миңден ашык адам тартылган. Долбоор ишке аша баштагандан бери Кыргызстандын жарандары үчүн 3 миңден ашуун жумуш орду түзүлгөн.
Ушуну менен катар 3 окуу борбору уюштурулуп, аларда 1,8 миңге чукул кыргызстандык даярдыктан жана квалификациясын жогорулатуудан өткөн.
Темир жолдун Кыргызстандын аймагындагы узундугу 304 километрди түзөт.
Бекитилген графикти бойлоп курулуш 6 жылга эсептелген, ал эми магистралды эксплуатацияга берүү 2031-жылга пландаштырылган.
Бирок подрядчылар жумушту эртерээк — 2030-жылы бүтүрүүнү көздөп жатышат.
«Биз курулушту мөөнөтүнөн мурда бүтүрүүгө аракет кылып жатабыз. Бирок долбоор татаал тоолуу тилкелер аркылуу өтөт. Тоннелдерди казууда күтүлбөгөн кыйынчылыктар келип чыгууда: кыртыш өзгөрөт, урандылар түшөт, жер алдындагы суулар чыгат», — деп белгиледи Кулов.
Ал темир жол жүк ташууга да, жүргүнчүлөрдү ташууга да багытталарын баса белгиледи. Поезддердин долбоордук ылдамдыгы саатына 140 километрге чейин жетет.