USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Орусияны диалогго чакырды. Болгариядагы шайлоодо учурдагы президент алдыда 

09:11, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Болгарияда кечээ президенттик шайлоонун экинчи туру болуп өттү. Добуштардын 100 пайызы саналып бүткөндөн кийин, мамлекеттин учурдагы башчысы Илияна Йотова жана вице-президенттикке талапкер Кирил Вылчев 58,2 пайыз добуш менен алдыда турат.

Болгариянын учурдагы президентинин атаандашы, мурдагы премьер-министрдин милдетин аткаруучу Андрей Гюров жеңилгенин мойнуна алды. Анын пайдасына болгарлардын 38,6 пайызы добуш берди.

хоп.png

Президенттик шайлоонун экинчи туру жекшемби күнү Болгарияда өтүп, өлкө жарандары биринчи турда эң көп добуш алган эки талапкердин бирин тандашты.

Буга чейин Илияна Йотова Евробиримдик өлкөлөрүн Орусия менен байланыш каналдарын ачууга чакырган. Nova TV телеканалына берген маегинде ал европалык мамлекеттер «президент Путинге чалышы» керектигин билдирип, Болгария Украинадагы чарча-чаалыгууну жөнгө салууга дипломатиялык канал катары катыша аларын кошумчалаган.

Тема боюнча материалдар

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

Армения парламенттинин депутаттары жыйын учурунда мушташа кетти

Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт

Испанияда поездердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти

Испанияда эки поезддин кагылышуусунан кеминде 46 адам каза болду

Жасалма интеллект артыкчылыкта: Microsoft 60 миң кызматкерин жумуштан кетиреби?

80 жаштагы Лула да Силва төртүнчү ирет Бразилиянын президенти болуп шайланды

Украина маселеси. Евробиримдик Путин менен диалог жүргүзүү жолдорун издеп жатат

Эбола тумоосу: Дагы бир өлкөдө вирустун сырттан келген учуру тастыкталды

Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштайбы?

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18