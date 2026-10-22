Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштайбы?
Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо маселесин Орусия президенти жана АКШ мамлекет башчысынын атайын өкүлү Стив Уиткофф талкуулашты. Бул тууралуу Санкт-Петербургдагы үч сааттык жолугушуунун жыйынтыгында Орусия мамлекет башчысынын жардамчысы Юрий Ушаков билдирди.
АКШ президентинин атайын өкүлү менен Владимир Путин кезектеги жолугушууну өткөрүштү
«Орусия, АКШ жана Украина өкүлдөрүнүн катышуусунда үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болгон кайра баштоонун схемасы конкреттүү талкууланганын белгилөө маанилүү. Биздин президент Стив Уиткоффко негизги тема боюнча аталган үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү принципиалдуу түрдө ноябрь айынын 10-декадасында кайра баштоого даяр экенибизди маалымдады», — деди ал.
Юрий Ушаков ошондой эле Мамлекеттик Думага шайлоодон кийин дароо пландаштырылган үч тараптуу форматтагы сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону «добуш берүүнүн негизги күнү Москвага, башка шаарларга жана шайлоо тилкелерине өтө машыккан соккуларды уруу менен украин режими өзү үзгүлтүккө учуратканын» кошумчалады.
Анын маалыматы боюнча, Стив Уиткофф Владимир Путинге Ослодо өткөн сүйлөшүүлөрдүн маңызы тууралуу маалымдап, Евробиримдик менен Киевдин мамилесиндеги «айрым жаңы учурларды» белгилеген.
«Украина каатчылыгын жөнгө салуу контекстинде аларда пайдалуу нерсе анчалык деле көп эмес болчу», — деп көрсөттү РФ президентинин жардамчысы жана Путин маектешине «стратегиялык демилге толугу менен орусиялык аскерлер тарабында болгон тийшүү тилкесиндеги кырдаалдын объективдүү сүрөттөлүшүн» сунуштаганын кошумчалады.
Юрий Ушаков Кытай Шэньчжэнде өтө турган АТЭС саммитинин алкагында Владимир Путин, Дональд Трамп жана Си Цзиньпиндин мүмкүн болгон жолугушуусун даярдоо менен алектенип жатканын билдирди.
Эске салсак, Путин менен жолугушууга чейин Уиткофф Норвегияда Украинанын башчысы Владимир Зеленский менен жолугушуу өткөргөн. Сүйлөшүүлөргө Норвегиянын премьер-министри Йонас Гар Стере жана Финляндиянын лидери Александр Стубб да катышкан. Санкт-Петербургдан кийин АКШ президентинин атайын өкүлү РФ башчысы менен болгон маеги тууралуу европалыктарга маалымат берүү үчүн кайрадан Ослого учуп келди.