USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Кыргызстандыктар эми Франциядагы сезондук айыл чарба жумушуна барышы мүмкүн

09:15, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандыктар Франциядагы сезондук айыл чарба жумушуна барышы мүмкүн. Эми Франция Кыргызстандын жарандарын алты-сегиз айга айыл чарба жумуштарына кабыл алууга даяр. Бул тууралуу «Биринчи радио» эфиринде Чет өлкөдөгү жарандарды жумушка орноштуруу борборунун директору Бактыбек Кудайбердиев билдирди.

Анын айтымында, Франция Кыргызстандын жарандарын алты айдан сегиз айга чейинки мөөнөткө сезондук айыл чарба жумуштарына тартуу мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Франциянын Миграция кызматынын өкүлдөрү биздин өлкөгө келип, бул маселени талкуулашты. Тараптар шарттарды жана тиешелүү чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрүн иштеп чыгууга киришти.

Тема боюнча материалдар

Өлкө фермерлери жеңилдетилген насыя шарттарында айыл чарба техникасын алышат

Айыл чарбасын колдоого 12,6 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилди

Кыргызстанда алма импортуна убактылуу тыюу салынды

Кыргызстан бир жылдын ичинде бал сатууну дээрлик эки эсеге көбөйттү

Ысык-Көлдө сүттүн кышкы сатып алуу баалары белгиленди

МинКаб эмки жылы жашылча сактоочу 100 база курууну көздөп жатат

Кыргызстанда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү жогорулады

Кыргызстандын түштүк аймактарына 10 миң тонна жер семирткич жеткирилет

Кыргызстанда органикалык айыл чарбасынын аянтты 101 гектарга жетти

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18