Кыргызстандын дарыя-көлдөрүнөн сууну уруксат менен гана алуу сунушталууда
Кыргызстандын суу булактарынан сууну пайдаланууга уруксат берүү тартибин бекитүү сунушталууда. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду.
Документ жер үстүндөгү суу объекттеринен суу пайдаланууга уруксат берүүнү жөнгө салган жобону бекитүүнү карайт.
Кеп дарыялардан, көлдөрдөн жана башка жер үстүндөгү булактардан суу ресурстарын пайдалануу жөнүндө болуп жатат. Демилгенин максаты — суу пайдаланууну мамлекеттик жөнгө салууну жана өлкөнүн суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу.
Долбоор Суу кодексинин 28-беренесине ылайык иштелип чыккан.
Токтом кабыл алынган учурда Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине, Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине, ошондой эле Өзгөчө кырдаалдар министрлигине аны ишке ашыруу боюнча тиешелүү чараларды көрүү тапшырылат.