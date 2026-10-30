Айыл чарбасын колдоого 12,6 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилди
2026-жылы Кыргызстанда агроөнөр жай комплексин өнүктүрүүгө 12 млрд 645,7 млн сомдон ашык жеңилдетилген насыя берилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, быйыл 8 долбоордун алкагында 10 миң 599 насыя каржыланып, 1 млрд 198 млн сом субсидия берилген. Насыялар жылдык 2-6 пайыз менен 3 жылдан 7 жылга чейинки мөөнөткө сунушталат.
Каржылоонун эң көп көлөмү Чүй облусуна — 3,8 млрд сомго жакын, ал эми эң азы Баткен облусуна — 510,1 млн сомго багытталган.
Ал эми 2027-жылы айыл чарбасын өнүктүрүүгө жалпы 20 млрд сомдук беш жеңилдетилген каржылоо долбоорун ишке ашыруу сунушталып, учурда каралууда.
Эске салсак, баштапкы маалыматта насыялардын жалпы суммасы эки башка көрсөтүлгөн: 12 млрд 614,3 млн жана 12 млрд 645,7 млн сом. Жарыялоодон мурда министрликтен тактап алуу зарыл.