Кыргызстанда асыл тукум мал чарбаларынын саны көбөйүүдө
Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин ишмердүүлүгүндөгү артыкчылыктуу багыттардын бири асыл тукум мал чарбасын колдоо болуп калды. Малдын асыл тукумун жана азыктуулугун жогорулатуу үчүн жылдык 3 пайыздык чен менен жеңилдетилген насыялоо долбоору ишке киргизилген.
2025-жылы 180 фермер жалпы суммасы 584 миллион сомдон ашык насыя алышкан. 2026-жылы программанын шарттары кайра каралып, 30-октябрга карата 238 субъектке 1 миллиард 125,8 миллион сом бөлүнгөн. Каражаттарды өздөштүрүү 91,3 пайызды түздү.
Натыйжада асыл тукум мал чарбаларынын саны 2025-жылдагы 186дан 2026-жылы 232ге чейин өстү.
Ошондой эле 2026-жылдын тогуз айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу мал чарба продукциясын өндүрүү өстү. Жумуртка өндүрүү 148,7 миллион даанага же 22,6 пайызга, эт — 12,6 миң тоннага (3,9 пайызга), сүт — 34,8 миң тоннага (2,4 пайызга), жүн — 64,4 тоннага (0,5 пайызга) көбөйдү.
Программанын жыйынтыктарын эске алуу менен 2027-жылы мал чарба тармагын жеңилдетилген насыялоону кеңейтүүгө 7 миллиард сом багыттоо пландалууда.