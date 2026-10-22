Кыргызстандан балык экспорту сегиз айда 2,7 эсеге өстү
Август айында жаңы кармалган жана тоңдурулган балыктарды жөнөтүүнүн жанданышы Кыргызстандын экспортко багытталган чарбаларына кирешесин 2,77 эсеге көбөйтүүгө жана чет элдик продукциянын үстөмдүгүн төмөндөтүүгө мүмкүндүк берди.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, август айында Кыргызстан тышкы базарларга 603,9 миң долларга 72,6 тонна балык жана деңиз азыктарын жөнөттү, мунун аркасында сегиз айдагы экспорттун көлөмү 237,2 тоннаны түзүп, 1,9 миллион долларга жетти.
Биздин продукциянын негизги сатып алуучулары
Акчалай туюнтканда, балык азыктарын сатуудан түшкөн экспорттук киреше бир жылда 176,9 пайызга, ал эми жеткирүү көлөмү 118,42 пайызга өскөн.
Чет өлкөгө кетип жаткан негизги продукция — жаңы союлган же муздатылган балык: 1 миллион долларга 113,7 тонна. На нарк боюнча өсүү 248,95 пайызды түздү. Жөнөтүүлөр Орусияга жана Казакстанга ишке ашырылган.
Тоңдурулган балык 816,7 миң долларга 118,5 тонна экспорттолгон. Жөнөтүүлөрдүн наркы 112,02 пайызга өскөн. Негизги сатып алуучулар — Орусия, Өзбекстан жана Казакстан.
Кыргызстандан жандуу балык Казакстанга гана жөнөтүлөт: 78,9 миң долларга 2,7 тонна, наркы боюнча өсүү 3,64 эсе.
Балыктын негизги сатып алуучулары:
- Орусия — базардагы үлүшү 90,98 пайыз (1,7 миллион доллар).
- Казакстан — 7,45 пайыз (143 миң доллар).
- Өзбекстан — 1,5 пайыз (28,8 миң доллар).
Бизге балык кайдан келет?
Кыргызстанга балык азыктарынын импорту январь — август айларында 2 миң 819,5 тонна көлөмдө 7,6 миллион долларды түздү. Сатып алуулар акчалай да, көлөмү боюнча да азайган — 12,48 пайызга жана 28,04 пайызга.
Негизинен республикага тоңдурулган балык ташылып келет — 6,2 миллион долларга 2 миң 475,5 тонна. Импорттун наркы 15,17 пайызга азайган. Негизги жеткирүүчүлөр — Орусия, Дания, Чили, Фарер аралдары жана Исландия.
Балык филеси 0,4 миллион долларга 158,7 тонна сатылып алынган. Жөнөтүүлөр негизинен Орусиядан жана Норвегиядан.
Балык азыктарынын калган категориялары боюнча жөнөтүүлөр анча чоң эмес.
Балык импорттогон топ-5 өлкө:
- Орусия — базардагы үлүшү 30,7 пайыз (2,3 миллион доллар).
- Дания — 17,52 пайыз (1,3 миллион доллар).
- Чили — 14,39 пайыз (1,1 миллион доллар).
- Фарер аралдары — 6,85 пайыз (517,6 миң доллар).
- Кытай — 6,64 пайыз (501,4 миң доллар).
Башка өлкөлөргө дагы 23,9 пайыз (1,8 миллион доллар) туура келди.
Балык соодасынын терс жактары
Сегиз ай ичинде Кыргызстандын балык азыктары боюнча соода балансынын тартыштыгы 5,6 миллион долларга жетти. Август айында ал дагы 486,9 миң долларга көбөйдү.
Орусияга жигердүү жиберилген форель экспортунун кайра жанданышы Кыргызстанга соода дисбалансын июль айындагы 4,91 эседен 3,94 эсеге чейин кыскартууга мүмкүндүк берди. Бирок тоңдурулган океан чийки затын чет өлкөдөн ташууга болгон көз карандылык ички базар үчүн дагы эле чечүүчү бойдон калууда.