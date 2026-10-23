Кыргызстан бир жылдын ичинде бал сатууну дээрлик эки эсеге көбөйттү
Өзбекстан кыргыз бал сатып алууну көбөйттү. Жалгыз эле августка айында коңшу республика 105,6 миң долларга 132,5 тонна өнүм сатып алган, бул ага финансылык көрсөткүчтөр боюнча көп жылдык лидер — Жапонияга дээрлик теңелип, бардык экспорттун көлөмүнүн 68 пайыздан ашыгын өзүнө сактап калууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин маалыматтарында айтылат.
Сегиз айдын ичинде Кыргызстан чет өлкөлөргө 1 миллион долларга 377,1 тонна бал экспорттогон. Өткөн жылга салыштырмалуу экспорттук киреше 7,58 пайызга өсүп, жеткирүү көлөмү 97,54 пайызга көбөйгөн.
Кыргыз балынын негизги сатып алуучулары
- Жапония — базардын үлүшү 20,81 пайыз (210,7 миң доллар), көлөмү 21,9 тонна.
- Өзбекстан — 20,73 пайыз (209,9 миң доллар), көлөмү 258,8 тонна.
- Кытай — 19,33 пайыз (195,7 миң доллар), көлөмү 35,9 тонна.
- Корея Республикасы — 7,42 пайыз (75,1 миң доллар), көлөмү 8,5 тонна.
- Кувейт — 6,12 пайыз (62 миң доллар), көлөмү 5,9 тонна.
Башка өлкөлөрдүн үлүшүнө кыргыз балын сатып алуунун дагы 25,59 пайызы туура келет (259 миң доллар, 40,2 тонна). Жеткирүүлөрдүн өсүшү — 5,98 пайыз.
Кыргызстан башка жактан балды дээрлик сатып албайт. Жыл башынан бери Жаңы Зеландиядан жана Россиядан аз өлчөмдө гана жеткирүүлөр болгон.
Сооданын таттуу жагы
Январь — август айларынын жыйынтыгы боюнча бал соодасынын профицити 1 миллион долларды түздү. Августта бул көрсөткүч дагы 232,1 миң долларга өстү.
Ата мекендик аарычылык республиканын тамак-аш өнөр жайынын бардык тармактарынын арасында экспорттук багыттагы эң жогорку көрсөткүчтөрдү сактап калууда. Өзбекстанга ири көлөмдөгү туруктуу жеткирүүлөрдүн жана Жапония менен Кытайдын базарларындагы өнүмдүн жогорку баасынын айкалышы Кыргызстанднын дүйнөлүк бал рыногундагы позицияларын бекемдөөнү камсыздайт.