Конгресске шайлоо: Трамп биринчи оор жеңилүүгө дуушар болду
АКШнын Демократиялык партиясынын өкүлү Энни Эндрюс Түштүк Каролинадан Сенатка шайлоодо жеңишке жетти. Ал Республикалдык партиядан азыркы сенатор Дарлин Грэмди ашып өттү. Бул тууралуу Associated Press басылмасы билдирди.
Ал 1998-жылдан бери бул штаттан Сенатка шайланган биринчи демократ жана Түштүк Каролинадан сенатор болуп шайланган биринчи аял болуп калды.
Эксперттер белгилегендей, Дональд Трамп президенттик шайлоодо үч жолу он пайыздык пункттан ашык артыкчылык менен жеңишке жеткен штатта анын жеңиши Республикалдык партия үчүн оор жеңилүү болду. 2024-жылы Трамп ал жакта болжол менен 18 пункт айырма менен жеңген.
Энни Эндрюс — педиатр, буга чейин ал Өкүлдөр палатасына талапкер болуп, бирок өтпөй калган.Дарлин Грэм Сенаттагы ордун июль айында анын бир тууганы, сенатор Линдси Грэм кокусунан каза болгондон кийин дайындоо аркылуу алган.
Кийинчерээк ал Трамптын колдоосу менен республикачылардын праймеризин утуп алган.«Сенаттагы орун бир да үй-бүлөгө, бир да партияга, Вашингтонго да таандык эмес», — деп билдирди ал.
АКШ ЖМКлары маалымдагандай, демократтар Өкүлдөр палатасын көзөмөлдөө укугуна ээ болушту жана Сенатта көпчүлүктү алууга жакындап калышты. Демократтар жок дегенде үч салттуу республикалык штатты — Түштүк Каролинаны, Техасты жана 1932-жылдан бери Сенатка демократ шайлай элек Канзасты алышты.