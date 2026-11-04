USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Конгресске шайлоо: Трамп биринчи оор жеңилүүгө дуушар болду

12:05, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

АКШнын Демократиялык партиясынын өкүлү Энни Эндрюс Түштүк Каролинадан Сенатка шайлоодо жеңишке жетти. Ал Республикалдык партиядан азыркы сенатор Дарлин Грэмди ашып өттү. Бул тууралуу Associated Press басылмасы билдирди.

Ал 1998-жылдан бери бул штаттан Сенатка шайланган биринчи демократ жана Түштүк Каролинадан сенатор болуп шайланган биринчи аял болуп калды.

Эксперттер белгилегендей, Дональд Трамп президенттик шайлоодо үч жолу он пайыздык пункттан ашык артыкчылык менен жеңишке жеткен штатта анын жеңиши Республикалдык партия үчүн оор жеңилүү болду. 2024-жылы Трамп ал жакта болжол менен 18 пункт айырма менен жеңген.

1793769528397-6981c7c9-ed5e-40e4-b4ae-cafe70f16924-bez-nazvaniya-1png-optimized.webp

Энни Эндрюс — педиатр, буга чейин ал Өкүлдөр палатасына талапкер болуп, бирок өтпөй калган.Дарлин Грэм Сенаттагы ордун июль айында анын бир тууганы, сенатор Линдси Грэм кокусунан каза болгондон кийин дайындоо аркылуу алган.

Кийинчерээк ал Трамптын колдоосу менен республикачылардын праймеризин утуп алган.«Сенаттагы орун бир да үй-бүлөгө, бир да партияга, Вашингтонго да таандык эмес», — деп билдирди ал.

АКШ ЖМКлары маалымдагандай, демократтар Өкүлдөр палатасын көзөмөлдөө укугуна ээ болушту жана Сенатта көпчүлүктү алууга жакындап калышты. Демократтар жок дегенде үч салттуу республикалык штатты — Түштүк Каролинаны, Техасты жана 1932-жылдан бери Сенатка демократ шайлай элек Канзасты алышты.

Тема боюнча материалдар

Трампчылар vs демократтар -күндүн интригасы. АКШда Конгресске шайлоо өттү

ЮНЕСКО: «Журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жети учурдун алтоо жазасыз калууда»

Жакынкы Чыгыш абалынан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы төмөнкү чекке жетти

Россия, АКШ жана Украина ортосундагы сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрда Абу-Дабиде өтөт

БУУ: «Дүйнөдө 3,4 миллиард адам начар турак жай шартында жашайт»

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

Орусияны диалогго чакырды. Болгариядагы шайлоодо учурдагы президент алдыда 

Армения парламенттинин депутаттары жыйын учурунда мушташа кетти

Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт

Испанияда поездердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18