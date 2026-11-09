USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Египетте эки поезд кагышты: каза болгондор жана жаракат алгандар бар

09:07, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Египетте эки жүргүнчү ташуучу поезд сүзүштү. Алдын ала маалыматтар боюнча, жети адам каза болуп, 110 адам жаракат алды.

Кырсык Каирдин түштүгүндө жайгашкан Эль-Айят шаарына жакын жерде болгон. Гизадан Файюмга бараткан поезд Каирден Асуанга бараткан поезддин куйрук жагын барып сүзгөн, натыйжада бир нече вагон рельстен чыгып кеткен.

850x570.png

«Эль-Айят шаарынын жанындагы поезддердин сүзүшүүсүнөн жабыркагандардын саны 110 адамга жетти, жети жүргүнчү каза болду», — деп билдирди Египеттин Саламаттыкты сактоо министрлиги.

Тема боюнча материалдар

Мелания Трамп Владимир Путинге жана Владимир Зеленскийге жеке каттарын тапшырды

Конгресске шайлоо: Трамп биринчи оор жеңилүүгө дуушар болду

Трампчылар vs демократтар -күндүн интригасы. АКШда Конгресске шайлоо өттү

ЮНЕСКО: «Журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жети учурдун алтоо жазасыз калууда»

Жакынкы Чыгыш абалынан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы төмөнкү чекке жетти

Россия, АКШ жана Украина ортосундагы сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрда Абу-Дабиде өтөт

БУУ: «Дүйнөдө 3,4 миллиард адам начар турак жай шартында жашайт»

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

Орусияны диалогго чакырды. Болгариядагы шайлоодо учурдагы президент алдыда 

Армения парламенттинин депутаттары жыйын учурунда мушташа кетти

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18