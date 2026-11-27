АКШ Украина менен Орусия ортосундагы эң ири туткун алмашууну жарыяланды
Украина менен Орусия ортосундагы эң ири туткун алмашууну АКШ президентинин атайын өкүлү Жаред Кушнер жарыялады.
Анын айтымында, учурда алмашуу планы «макулдашуунун акыркы баскычында» турат жана майрамдарга чейин ишке ашырылышы мүмкүн.
«Миңдеген адамдар үй-бүлөлөрүнө кайтып келе алышат жана бул абдан маанилүү», — деп билдирди АКШ президенти Дональд Трамптын атайын өкүлү жана согуш туткундарын алмашуу Киев менен Москвадагы жолугушуулардын, ошондой эле Абу-Дабидеги үч тараптуу сүйлөшүүлөрдүн башкы темаларынын бири болгонун кошумчалады.
Кечээ белгилүү болгондой, Россия менен Украина 250гө 22 формуласы боюнча курман болгон аскер кызматкерлеринин сөөктөрүн алмашууда. Бул тууралуу атайын операция маселелери боюнча парламенттик координациялык топтун өкүлү, Мамлекеттик Думанын депутаты Шамсаил Саралиев билдирди.
Буга чейин, 22-октябрда, Россия менен Украина 252ге 25 формуласы боюнча да курман болгондордун сөөктөрүн алмашкан.
Эске салсак, АКШнын ортомчулугу астында Россия менен Украинанын делегацияларынын сүйлөшүүлөрү 10 жана 11-ноябрда Абу-Дабиде өткөн. 23-ноябрда Россиянын бийлиги сүйлөшүүлөр жакынкы арада кайра башталарын билдирген.