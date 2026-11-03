USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

10:16, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте 9-ноябрдан 14-ноябрга чейин Немис тили күндөрү өтөт. Майрамдык программанын алкагында борбор калаанын тургундарын жана конокторун концерттер, кино көрсөтүүлөр, интеллектуалдык оюн, маалыматтык жарманке жана музыкалык иш-чаралар күтөт.

Уюштуруучулардын айтымында, майрам Астанадагы Австрия элчилиги жана Бишкектеги Швейцария элчилиги менен биргеликте даярдалган. Анын максаты — кыргызстандыктарды немис тилинин жана маданиятынын ар түрдүүлүгү менен тааныштыруу, ошондой эле немис тилдүү өлкөлөрдө билим алуу жана жумуш мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берүүболуп саналат.

Немис тили күндөрүнүн ачылышы 9-ноябрда саат 19:00дө Токтогул көчөсү, 87 дарегинде жайгашкан «München Pub» жайында өтөт. Конокторду кыргыз музыканты Мээрим Сабатованын коштоосунда немис автору жана аткаруучусу Матце Россинин концерти күтөт.

Программа 10-ноябрда уланат. Саат 18:00дө «Ала-Тоо» кинотеатрында «Францтын окуясы» аттуу австриялык фильм көрсөтүлөт, ал эми саат 20:30да «Pivo.kg» жайында немис тилине арналган интеллектуалдык оюн өтөт.

11-ноябрда саат 18:00дө «Ала-Тоо» кинотеатрында «Салам, Бетти» аттуу швейцариялык фильмдин көрсөтүлүшү болот.

12-ноябрда саат 14:00дө Борбордук Азиядагы DAAD кеңсеси мүмкүнчүлүктөр жарманкесин уюштурат. Келгендер Германия, Австрия жана Швейцарияда билим алуу, окуу жана иштөө келечеги тууралуу маалымат ала алышат. Ушул эле күнү саат 18:00дө «Ала-Тоо» кинотеатрында «Көгүлтүр чек аранын ары жагында» герман фильми көрсөтүлөт.

Иш-чаралар 14-ноябрда Саякбай Каралаев көчөсү, 38 дарегинде жайгашкан «KinoBar» жайында аяктайт. Саат 15:00дө бул жерде Швейцариядан келген диджейдин чеберчилик сабагы өткөрүлөт, ал эми саат 22:00дө анын катышуусунда дискотека башталат.

Бардык иш-чараларга кирүү акысыз. Алдын ала катталуу талап кылынбайт, бирок орундардын саны чектелүү.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

Айтматов атындагы жаштар сыйлыгы лауреаттары 11 номинация боюнча тандалат

Кыргыз киносунун 85 жылдык мааракеси белгиленет

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18