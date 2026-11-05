USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

08:04, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте 15-ноябрда заманбап бий өнөрүн өнүктүрүүгө жана жаш таланттарды колдоого багытталган United Dance Weekend эл аралык фестивалы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, иш-чаранын алкагында заманбап хореография боюнча чемпионат өткөрүлөт.Катышуучулар өз өнөрлөрүн эл аралык калыстар тобуна тартуулашат. Анын курамына Австралиядан Caetlyn Watson жана Ирландиядан Kerrie Milne кирген.

Фестиваль ар кайсы өлкөлөрдүн бийчилерин бириктирип, тажрыйба алмашууга жана чыгармачылык байланыштарды өнүктүрүүгө шарт түзөт.

Тема боюнча материалдар

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

Жаш манасчылардын республикалык сынагы жыйынтыкталды: Жеңүүчүлөр аныкталды

Болот Шамшиевдин элесине арналган кинофестиваль өтөт

Кыргыз театрынын 100 жылдыгы: Иш-чаралардын программасы

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18