Августта Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 269,6 миллион долларды түздү
10:04, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Август айында Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 269,6 миллион долларды түздү. Мындай маалыматтар Улуттук банктын материалдарында камтылган.
Ошол эле учурда көрсөтүлгөн мөөнөттө Кыргыз Республикасынан сыртка которулган акчанын көлөмү 8,7 миллион долларды түздү.
Каражаттын негизги бөлүгү КМШ өлкөлөрүнөн түшкөнү белгиленет — 240,9 миллион доллар:
- Орусиядан — 239,2 миллион доллар;
- Казакстандан — 0,2 миллион доллар;
- КМШнын башка өлкөлөрүнөн — 1,5 миллион доллар.
Алыскы чет өлкөлөрдөн 28,7 миллион доллар түшкөн:
- АКШдан — 24,1 миллион доллар;
- Түркиядан — 1,8 миллион доллар;
- Башка өлкөлөрдөн — 2,8 миллион доллар.