USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр. Украина делегациянын курамын аныктады

13:09, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Киевде Россия жана АКШ менен Абу-Дабиде өтө турган сүйлөшүүлөр үчүн Украина делегациясынын курамы бекитилди.

Жергиликтүү ЖМКлардын маалыматы боюнча, топту Тышкы чалгын кызматынын жетекчиси Рустем Умеров жетектейт.

Ошондой эле сүйлөшүү тобунун курамына Владимир Зеленскийдин офисинин жетекчиси Кирилл Буданов, «Слуга народа» парламенттик фракциясынын жетекчиси Давид Арахамия жана президенттик офистин жетекчисинин биринчи орун басары Сергей Кислица кирет.

Аскердик багытты Коргоо министрлигинин Башкы чалгын башкармалыгынын (ГҮР) башчысынын орун басары Вадим Скибицкий сунуштайт. Делегация мүчөлөрүнүн көбү буга чейин россиялык жана америкалык тараптар менен дипломатиялык байланыштарга катышкан.

Сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрга пландаштырылган. Үч өлкөнүн өкүлдөрү украин жаңжалын жөнгө салуу шарттарын, коопсуздук кепилдиктерин жана гуманитардык маселелерди талкуулашат деп күтүлүүдө.

Буга чейин Россия да өз делегациясынын курамын жарыялаган.

Тема боюнча материалдар

Египетте эки поезд кагышты: каза болгондор жана жаракат алгандар бар

Мелания Трамп Владимир Путинге жана Владимир Зеленскийге жеке каттарын тапшырды

Конгресске шайлоо: Трамп биринчи оор жеңилүүгө дуушар болду

Трампчылар vs демократтар -күндүн интригасы. АКШда Конгресске шайлоо өттү

ЮНЕСКО: «Журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жети учурдун алтоо жазасыз калууда»

Жакынкы Чыгыш абалынан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы төмөнкү чекке жетти

Россия, АКШ жана Украина ортосундагы сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрда Абу-Дабиде өтөт

БУУ: «Дүйнөдө 3,4 миллиард адам начар турак жай шартында жашайт»

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

Орусияны диалогго чакырды. Болгариядагы шайлоодо учурдагы президент алдыда 

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18