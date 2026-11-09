Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр. Украина делегациянын курамын аныктады
Киевде Россия жана АКШ менен Абу-Дабиде өтө турган сүйлөшүүлөр үчүн Украина делегациясынын курамы бекитилди.
Жергиликтүү ЖМКлардын маалыматы боюнча, топту Тышкы чалгын кызматынын жетекчиси Рустем Умеров жетектейт.
Ошондой эле сүйлөшүү тобунун курамына Владимир Зеленскийдин офисинин жетекчиси Кирилл Буданов, «Слуга народа» парламенттик фракциясынын жетекчиси Давид Арахамия жана президенттик офистин жетекчисинин биринчи орун басары Сергей Кислица кирет.
Аскердик багытты Коргоо министрлигинин Башкы чалгын башкармалыгынын (ГҮР) башчысынын орун басары Вадим Скибицкий сунуштайт. Делегация мүчөлөрүнүн көбү буга чейин россиялык жана америкалык тараптар менен дипломатиялык байланыштарга катышкан.
Сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрга пландаштырылган. Үч өлкөнүн өкүлдөрү украин жаңжалын жөнгө салуу шарттарын, коопсуздук кепилдиктерин жана гуманитардык маселелерди талкуулашат деп күтүлүүдө.
Буга чейин Россия да өз делегациясынын курамын жарыялаган.