Абу-Дабидеги сүйлөшүүлөр: 1-раунд аяктады, бирок эмне талкууланганы белгисиз
Абу-Дабиде кечээ Украинанын айланасындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча кайра жанданган сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду аяктады.
АКШ, Россия жана Украина делегацияларынын жолугушуусу төрт сааттан ашык убакытка созулду. Ал башталганга чейин украин делегациясынын мүчөлөрү БАЭге да келген Улуу Британия, Франция, Германия, Италия, НАТО жана Еврокомиссиянын өкүлдөрү менен жолугушту. Ошондой эле аларга Дональд Трамптын атайын чабармандары Стив Уиткофф менен Джаред Кушнер кошулду.
ЖМКлардын кабарлашынча, тараптар сүйлөшүүлөрдүн кийинки этабынын алдында позицияларын макулдашып, кадамдарын координациялашты.
10-ноябрда үч тараптуу жолугушуунун катышуучулары эмнени талкуулашканы азырынча белгисиз. Буга чейин ТАСС Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу тараптардын дискуссиясынын бир гана пункту болорун маалымдаган. Абу-Дабиде коркунучтарды алдын алуу механизмдерин иштеп чыгууга жана регионалдык туруктуулукту чыңдоого көңүл буруу пландалып жатканы белгиленген.
Тараптар ок атышууну токтотууну талкуулашпайт, тескерисинче коопсуздук кепилдиктерине көңүл бурушат деп «The New York Times» гезити да белгилеген. Журналисттердин маалыматы боюнча, жолугушуунун негизги идеясы — аймактык дооматтардан алыстап, Европанын коопсуздугунун кыйла кеңири маселелерин талкуулоо болуп саналат.
АКШ президентинин администрациясы Россияны Украина менен тынчтык келишимин түзүүгө түртүүнүн бир нече вариантын карап жатат деп «The Economist» жазат. Алардын бири РФ аймактарды толук көзөмөлгө алганын жарыялай алышы үчүн Донецк жана Луганск областтарынын административдик чек араларын өзгөртүүнү карайт. Муну менен бирге Украина калган аймактарды көзөмөлдөөнү улантат.
Мындан тышкары, Кошмо Штаттардын бийлиги ЕБдин колдонуудагы мыйзамдарына карабастан Россияны европалык энергетикалык базарларга кайра кайтарууну сунуштады. Украина да, Европа өлкөлөрү да бул чарага каршы чыгышууда.
Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер жолугушуунун ачылышында эле акыркы эки айдын ичинде АКШ өкүлдөрү айрым маселелер боюнча Москва менен Киевдин позицияларын жакындата алышканын билдирди. Анын айтымында, Вашингтон негизги пикир келишпестиктер кайсы жерде сакталып жатканын жана кайсы багыттар боюнча жылыш мүмкүн экенин аныктоого аракет кылган.
Америка тарап ошондой эле Россия, Украина жана Европанын ортосундагы мамилелердин кыйла кеңири системасын талкуулоону сунуштайт. Джаред Кушнер ал «ондогон жылдарга, балким кылымдарга тынчтыкты» камсыз кыла алат деген үмүтүн билдирди. Буга чейин ал белгилеген багыттардын арасында — коопсуздук боюнча туруктуу консультациялар, кризис учурлары үчүн байланыш каналдары, аскердик ачыктык жана эскалация тобокелдигин азайтуу чаралары бар.
Америкалык лидердин атайын чабарманы Стив Уиткофф украин жана европалык өкүлдөр менен координация тууралуу кабарлады. Үч тараптуу жолугушуунун алдында алар келечектеги европалык коопсуздукту өзүнчө талкуулашкан. Анын айтымында, Кошмо Штаттар, Украина жана Европа өлкөлөрү көп тараптуу сүйлөшүү процессине Европа өкүлдөрүн тартуу боюнча макулдашышты.
Владимир Зеленский сүйлөшүүлөргө оң баа берип, бирок сүйлөшүү «татаал» бойдон калып жатканын моюнга алды. Муну менен катар кийинчерээк өзүнүн Telegram-каналында ал үч тараптуу форматты конструктивдүү жана кыйла мазмундуу деп атады.
Европа Союзунда эки маселеге көңүл бурушту: континенттин келечеги тууралуу чечимдерди ким кабыл алат жана коопсуздук кайсы принциптерде курулушу керек.
Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен европалык коопсуздуктун келечектеги архитектурасын заттык талкуулоо Украинада ок атышуу токтогондон кийин гана мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында, мындай дискуссиялар НАТО боюнча өнөктөштөрдүн жана ЕБ мамлекеттеринин катышуусу менен тиешелүү аянтчада өтүшү керек.
Дээрлик ушундай эле пикирин Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ноэль Барро билдирди. Анын айтымында, Европанын келечегине тиешелүү талкуулар «европалык мамлекеттердин үмүтүн жана талаптарын көз жаздымда калтыра албайт».
Бүгүн үч өлкөнүн сүйлөшүүлөрү уланат. Алар биринчи раунддай эле жабык режимде өтөт.