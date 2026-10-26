USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

80 жаштагы Лула да Силва төртүнчү ирет Бразилиянын президенти болуп шайланды

13:06, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бразилияда кечээ президенттик шайлоонун экинчи туру аяктады. Өлкө президентинин кызмат ордуна төртүнчү ирет Луис Инасиу Лула да Силва кайрадан шайланды. Бразилиянын шайлоо сотунун алдын ала маалыматтары боюнча, экинчи турда ал шайлоочулардын 51,79 пайыз добушун алды.

Ошентип, Лула да Силва өзүнүн мурунку мураскери Жаир Болсонарунун уулу — Флавиу Болсонаруну артта калтырды, ал шайлоочулардын 48,21 пайыз колдоосуна ээ болгон.

Саясатчы жеңилгенин моюнга албай, шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууну көздөп жатат.

чал.png

Луле да Силва 80 жашта. Ал 2003–2010-жылдары Бразилиянын президенти болгон, кийинчерээк коррупция боюнча иш алкагында бир жарым жыл камакта отурган. 2021-жылы өлкөнүн Жогорку соту андан бардык айыптоолорду алып салган.

2023-жылы Лула да Силва Жаир Болсонаруну жеңип алып, анда үчүнчү президенттик мөөнөткө шайланган.

Президентти инаугурациялоо аземи 2027-жылдын январь айында өтөт. Ошол учурда ал 81 жашка толуп, Лула да Силва өз өлкөсүнүн тарыхындагы эң кары президент болуп калат.

Тема боюнча материалдар

Украина маселеси. Евробиримдик Путин менен диалог жүргүзүү жолдорун издеп жатат

Эбола тумоосу: Дагы бир өлкөдө вирустун сырттан келген учуру тастыкталды

Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштайбы?

Европадагы нааразылык акциялары: БУУ бийликти жаштар менен диалогго чакырды

Украина маселеси. АКШ президентинин атайын чабарманы кайрадан Россияга кетти

Иран аймактын коопсуздугун камсыздоого Перс булуңу өлкөлөрү менен кызматташат

Пакистанда мектептин чатыры урап, 27 бала каза болду

Ирандын Ормуз кысыгындагы кемелерге кол салуулар жогорку чекке жетти

150дөн ашуун өлкө пандемияны алдын алуу боюнча саясий декларацияны колдоду

Дүйнөдө ар бир үч секунд сайын бир наристе никеге турат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18