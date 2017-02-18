В единственной в Кыргызстане музыкальной школе-интернате нет фагота

В единственной в Кыргызстане музыкальной
Ololo art studio совместно с фондом Prima 24 февраля организуют концерт фортепианного дуэта из Франции. Он пройдет в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.
Все вырученные средства пойдут на приобретение фагота для музыкальной
«Поддержка и помощь школе — важный шаг для сохранения будущих национальных и государственных оркестров, музыкальных коллективов в КР. Инициатива принадлежит кыргызстанке, пианистке Каныкей Медетбековой и ее супругу, тоже пианисту, Мануэлю Швейзеру, которые являются профессорами Лионской консерватории во Франции», — рассказали в фонде Prima.
Музыканты дадут концерт безвозмездно. В концерте примут участие солисты оперы и балета Кыргызстана.
Мануэль Швейзер выступал на самых разных фестивалях, таких как «Музыка на сцене» (Лион), «Музыка нашего века» (Будапешт), фестиваль