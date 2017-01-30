Всемирно известная джазовая вокалистка Мишель Уокер выступит в Бишкеке

Общественный фонд «Прима» запускает серию джазовых концертов Jazz Live.

В концертном зале «Тунгуч» серию концертов откроет 2 февраля выступление выдающейся вокалистки из США Мишель Уокер, выбранной критиком Майком Джойсом из Washington Post как одна из десяти лучших джазовых.

Вместе с ней выступят пианист из Санкт-Петербурга Алексей Черемизов и группа из Кыргызстана Salt Peanuts.

Хэштег мероприятий #makemusicnotwar символизирует идею о том, что уникальный язык музыки способен объединять умы и души людей независимо от цвета кожи, вероисповедания и политических взглядов, создавая новое общество, которое не приемлет насилия в любой его форме.

География концертов Мишель Уокер обширна. Она выступает с такими титанами джазовой музыки, как Крис Ботти, Джордж Бенсон, Терелл Стаффорд, группы Spyro Gyra, Take 6.

Алексей Черемизов – участник международных джазовых фестивалей. Он обладает редким музыкальным даром и раскрывается не только как прекрасный солист, но и как тонкий аккомпаниатор.

Группа Salt Peanuts в 2007 году признана лучшей на международном фестивале «Джаз-транзит». В 2016-м дала свой первый сольный концерт в Центре Кеннеди (Вашингтон).