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Культура

Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

Сегодня пятница, значит, пора подумать, чем заняться на выходных. ИА «24.kg» представляет анонс афиши на уикенд.

В Мемориальном доме-музее М.В.Фрунзе отправляется в путешествие экспресс «Бишкек – Фрунзе - Пишпек», успейте приобрести билет.

В Ботаническом саду научат различать птиц по пению, в Кыргызско-Японском центре человеческого развития расскажут о какидзоме, в Ololohaus покажут фильм «Кофе и сигареты», в АУЦА вы узнаете, кто такие вайнеры.

Для любителей активного вида отдыха - игра Encounter или поход от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.

И это не все. Об остальных мероприятиях читайте в полной версии «Афиши».
Ссылка: https://24.kg/kultura/43609/
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