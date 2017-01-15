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Культура

Отаматон: безумный музыкальный инструмент с глазами и ртом

Пользователь Reddit ZombieCakeHD обратил внимание на очень странный музыкальный инструмент в форме ноты с глазами, издающий звуки, когда ему давят на «голову», рассказывают российские СМИ.

Это отаматон — синтезатор, созданный японской арт-группой Maywa Denki. На нем играют двумя руками: одной нужно нажимать на «голову» (звук издается через «рот»), а другой - регулировать высоту ноты.

Некоторым пользователям Reddit так понравился раздражающий звук из видео, что они поставили его себе на будильник.

С помощью отаматона (или нескольких) можно исполнять и сложные композиции. Например, кавер на Uptown Funk Марка Ронсона.

Или на музыкальную тему из «Игры престолов».

«Аве Мария» в исполнении отаматона звучит волшебно.

А вот как он сочетается с детскими музыкальными инструментами.
Ссылка: https://24.kg/kultura/43182/
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